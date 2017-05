Alleen maar knappe mensen

Je kunt het voor je zien als een borrel waar iedereen single, aantrekkelijk en succesvol is. Links van je staat een jongen die de baas is van een internetbedrijf, rechts van je een meisje dat werkt in de pr. Daarachter praat een groepje advocaten, mannen en vrouwen. De vrouwen hebben lang, loshangend haar en zijn hooggehakt, de mannen zijn in pak of polo. Iedereen hier is op zoek naar een relatie, en iedereen heeft goede hoop dat dat hier gaat lukken. Want ze weten: op deze plek zijn de allerbeste vrijgezellen te vinden. Met zorg geselecteerd op uiterlijk, opleiding en ambitie. Alleen maar mensen zoals zij. Nergens zijn hun kansen groter dan hier.

Welkom in de wereld van The Inner Circle, een exclusieve dating-app voor ‘like-minded people’. Niet iedereen mag erbij. Alleen mensen die ambitieus zijn, en reislustig, een goede baan hebben, houden van hard werken en er ook nog goed uitzien. Oh ja, en die veel vrienden hebben op Facebook of veel connecties op LinkedIn.

The Inner Circle is een van de exclusieve dating-apps die de laatste tijd steeds populairder worden – vermoedelijk als reactie op dating-apps als Tinder en Lexa, die inmiddels miljoenen mensen gebruiken. In de Verenigde Staten is de app Raya al een tijdje populair: alleen toegankelijk voor mensen met veel volgers op Instagram en geliefd onder fotomodellen en gitaristen uit rockbands. Onlangs kondigde Tinder de ontwikkeling van eenzelfde soort app aan: Tinder Select, voor de mensen die op de normale Tinder de meeste likes krijgen.

Het Nederlandse equivalent van dit soort apps, The Inner Circle, werkt op een soortgelijke manier. Het laat gebruikers toe op basis van verschillende criteria, waaronder de hoeveelheid digitale vrienden. In de drie jaar dat The Inner Circle bestaat is de ‘community’ van singles gegroeid tot 280.000 wereldwijd. Met nog eens 250.000 op de wachtlijst waar je automatisch op belandt als je niet wordt toegelaten. In Amsterdam heeft The Inner Circle 65.000 leden en nog eens 65.000 mensen op de wachtlijst. Het is gratis, maar er is ook een betaald abonnement, met meer mogelijkheden.

En wie bepaalt wie erbij mag? De selectieprocedure van The Inner Circle is in principe simpel. Iedereen kan zich aanmelden via Facebook of LinkedIn. Een vijfkoppige jury buigt zich over de kandidaten en bepaalt of ze wel of niet mogen toetreden tot de „ambitieuze” groep singles. Criteria zijn onder meer het werk dat iemand doet, zijn opleiding en het uiterlijk – althans zoals dat zichtbaar is op iemands onlineprofiel.

Zo divers mogelijke community

„We sluiten dus mensen buiten”, zegt David Vermeulen, oprichter en directeur van The Inner Circle. Hij krijgt weleens mails met vragen als ‘Waarom mag mijn beste vriendin er niet bij?’ „Tja”, zegt hij. „Dat kan dan aan allerlei dingen liggen. Misschien is die vriendin wel dokter en hebben we net veel vrouwelijke dokters aangenomen.”

Want ook dat is nog een factor die meespeelt: de ‘community’ moet zo divers mogelijk zijn. Niet alleen maar stewardessen of alleen maar bankiers. „Soms meldt een heel advocatenkantoor zich tegelijk aan”, vertelt Vermeulen. Dan wordt het op het kantoor van The Inner Circle selecteren: de ene wel, de andere niet. Dat wordt lachen bij de koffie-automaat.

Waarom willen mensen een app als The Inner Circle gebruiken? Waarom zou je voor jou laten bepalen met welke singles je in contact komt? Voor Ruben (27) uit Rotterdam – hij wil niet met zijn achternaam in de krant omdat hij niet wil dat collega’s weten dat hij dating-apps gebruikt – was de belangrijkste reden dat hij het liefst afspreekt met hogeropgeleide meisjes. „Uit ervaring weet ik dat het dan beter klikt.”

Het aanbod op The Inner Circle vond hij „wel leuk”, al was het wel veel kleiner dan op andere apps. „Als je op Tinder binnen een straal van tien kilometer zoekt krijg je zo meer dan duizend opties. Op The Inner Circle was dat minder dan vijftig.” Ook viel het hem op dat de meisjes wel erg op elkaar leken. „Elk meisje had op haar profiel wel een foto waarop ze half gebukt in een jurkje met een paar vriendinnen een glas champagne omhooghield. Ik had ook het idee dat wel heel veel mensen lid van het corps waren.”

Xandra (29) uit Amsterdam, die om dezelfde reden als Ruben niet met haar achternaam in de krant wil, had eenzelfde ervaring. „Het ballengehalte was wel behoorlijk hoog.” En ook het „arrogantieniveau” onder de mannen vond ze opvallend. „Ze hadden tijdens het chatten allemaal zo’n air van: ik zie er goed uit en heb een goeie baan, dus jij mag blij zijn dat ik met jou wil daten.” Toch vond ze The Inner Circle wel gebruiksvriendelijker dan Tinder, waar je „eindeloos door profielen moet scrollen tot je iets interessants tegenkomt”. Toen ze op vakantie was in Madrid heeft ze via The Inner Circle gedatet met een Spanjaard, gewoon voor de lol. „Dan is zo’n app wel heel handig. Dat was een echt leuke en intelligente jongen. We hadden meteen een klik.”

Sociaal kapitaal

Jan Latten, bijzonder hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van Amsterdam, zegt dat de selecties die apps als The Inner Circle maken misschien explicieter zijn, maar eigenlijk niet anders dan de selecties die mensen van nature al maken. „We denken vaak dat je in de praktijk allemaal willekeurige mensen ontmoet, maar dat is niet zo. Onbewust beweeg je zelf richting een bepaald submilieu – door bijvoorbeeld je opleiding of werk – en vaak kies je uit dat milieu je partner.”

Dat we meestal een partner kiezen die wat succes betreft aan ons gewaagd is, is niet raar, zegt Latten: je kunt het zien als een overlevingsstrategie. „Als je zelf eenmaal een goede sociale positie hebt bereikt, wil je dat instinctief ook doorgeven aan je kinderen.” En daarvoor heb je een partner nodig met een even goede sociale status – of een betere.

Als het aankomt op uiterlijk als selectiecriterium heeft Latten ook een logische verklaring. „Aan knappe mensen worden intuïtief allerlei positieve kenmerken toegedicht.” Wie mooi is, heeft statistisch een hogere ‘marktwaarde’, en is dus een betere partner.

En die vrienden op Facebook dan? „Dat is sociaal kapitaal. Een breed netwerk wordt gezien als iets positiefs: veel mensen die je kunnen helpen.” Al zijn onlinevrienden natuurlijk iets anders dan ‘echte vrienden’, merkt Latten op. „Het sparen van Facebook-vrienden en likes is behoorlijk oppervlakkig. Echt interessante mensen kunnen bij zo’n selectiecriterium weleens worden overgeslagen.”

Inmiddels experimenteert The Inner Circle ook met een algoritme dat ‘attractiveness’ bij de (aspirant)leden kan meten, aan de hand van de ingediende foto’s. Een systeem van gezichtsherkenning gaat op de app na welke foto’s goed ‘scoren’: wat voor type vrouw of man krijgt de meeste likes en berichten? Scoren brunettes beter dan blondines? Of juist andersom? Met die gegevens kan voor elke gebruiker een potentieel worden berekend, en kan voor elke nieuwe aanmelding worden voorspeld hoe goed hij of zij het zal doen op de site. Nog meer bijzonder knappe mensen dus. Nog meer kans op succes. Nog meer sociaal kapitaal.

Hoewel Latten begrip heeft voor dit soort sorteringen op datinggebied, vindt hij het wel jammer dat er steeds minder een mix van mensen met meer en minder sociaal kapitaal ontstaat. „Je krijgt zo steeds meer ‘topkoppels’ en koppels van wie beiden hei iets minder getroffen hebben.” Terwijl bijvoorbeeld sociaal geïsoleerde mensen veel baat kunnen hebben bij een partner die wat meer sociale vaardigheden heeft. „Op deze manier klontert het succes in de samenleving wel heel erg samen. En dat stuwt ongelijkheid.”

Toch is ook een uitgekiende formule als die van The Inner Circle geen garantie voor succes. Xandra heeft haar vriend uiteindelijk via een andere dating-app gevonden: Happn. Ruben heeft meerdere dates gehad via The Inner Circle, maar een echte relatie is hij inmiddels met een collega begonnen. Sarcastisch zegt hij: „Ja, heel verstandig”.