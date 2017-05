Zeker 22 doden bij gevechten in CAR

Door gevechten tussen rivaliserende christelijke en islamitische milities in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen, onder wie 17 burgers. Meer dan tienduizend mensen zijn op de vlucht geslagen, zo meldt de vredesmissie van de Verenigde Naties (VN).

Het is al lange tijd onrustig in het straatarme land gelegen in het centrale gedeelte van Afrika. De gevechten gaan tussen oud-strijders van Seleka, een overwegend islamitische rebellenbeweging die in 2013 de christelijke president Francois Bozize verdreef en christelijke milities die voor hem strijden. Zij staan bekend onder de naam anti-balaka ofwel anti-machete.

VN-missie roept milities op om te stoppen met geweld

De gevechten vonden plaats in het oostelijk gelegen dorp Bria. Ook raakten 36 mensen gewond. In een verklaring roept Diane Corner, plaatsvervangend hoofd van de VN-vredesmissie MINUSCA, de gewapende groepen op om het geweld te stoppen.

“Door afschrikwekkende gewelddadigheden van gewapende groepen zijn afgelopen week tientallen onschuldige mannen, vrouwen en kinderen gedood en zijn families gevlucht en van hun bestaan beroofd”.

Op woensdag vonden hulpverleners het Rode Kruis 115 lichamen van in een diamantmijn in Bangassou. De slachtoffers zijn door messteken en kogels om het leven gekomen. Ongeveer drieduizend inwoners van het grensdorp zijn gevlucht voor het geweld naar het buurland Democratische Republiek Congo.