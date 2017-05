Wijkagente Amsterdam draagt hoofddoek

Een agente in Amsterdam heeft op zaterdag tijdens haar werk een hoofddoek gedragen. Ze deed dit als steunbetuiging voor meer diversiteit in het politiekorps, zo laat het lokale PvdA-raadslid Sofyan Mbarki weten via Twitter.

Volgens Mbariki waren de reacties op straat zeer positief.

Onze wijkagente heeft vandaag uit solidariteit en omdat ze voor een divers korps is een hoofddoek op. Alleen maar positieve reacties #heldin pic.twitter.com/kIY6MEKC0T — Sofyan Mbarki (@sofyan_mbarki) 20 mei 2017

De agente is geen moslima, zo meldt de Amsterdamse nieuwszender AT5.

‘Individuele actie van de agente’

In een reactie stelt de politie in Amsterdam dat het een individuele actief betreft. Zij gaan met de agente in gesprek.

Eerder deze week maakte Pieter-Jaap Aalbersberg, korpschef van de Amsterdamse politie, zich sterk om ook vrouwen met hoofddoek toe te staan bij de politie. Dit moet ervoor zorgen dat de diversiteit van de politie vergroot wordt. In Amsterdam heeft ruim 19 procent van de agenten een niet-westerse migratieachtergrond. De gedragscode uit 2011 zou hiervoor moeten worden aangepast. Daar staat in dat het dragen van religieuze symbolen niet strookt met de neutraliteit van de politie.

Veel politici reageerden kritisch en terughoudend op het voorstel van Aalbersberg. Demissionair minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie, VVD) liet weten dat hij niet hij niet van plan is om de gedragscode te veranderen.