Utrecht in finale play-offs na zege op Heerenveen

FC Utrecht heeft ook de tweede wedstrijd gewonnen tegen sc Heerenveen en heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs voor Europees voetbal. Na de 1-3 uitzege won de ploeg van trainer Erik ten Hag in eigen huis met 2-1.

In de eindstrijd wacht waarschijnlijk AZ. Zij verdedigen later op zaterdagavond een voorsprong van 4-1 op FC Groningen.

Utrecht verzuimte score te vergroten.

Heerenveen trad aan met de pas 16-jarige Kik Pieri. De centrale verdediger verving de geblesseerde Jeremiah St. Juste. De Friese club moest de achterstand goed maken maar geheel niet toe aan aanvallen. In de 30ste minuut werd het betere veldspel van Utrecht beloont met een treffer van Ramon Leewin. Hij schoot debal uit een hoekschop binnen. Acht minuten later wist spits Richairo Zivkovic de score te verdubbelen.

Ook in de tweede helft krijgt Utrecht nog talloze kansen, het verzuimd om de score te vergroten. Het is aan Heerenveenkeeper Erwin Mulder te danken dat het slechts 2-0 blijft. Vlak voor het eind van de wedstrijd komt de ploeg vnan trainer Jurgen Streppel nog een beetje in de wedstrijd door een benutte penalty van Reza Ghoochannejhad. Maar op meer had Heerenveen ook geen recht.

De club maakte een teleurstellend tweede seizoenshelft door met maar liefst 13 nederlagen (inclusief deze play-offs). Heerenveen eindigde de competitie op de negende plaats. In de winterstop stonden ze nog vierde.