Hai Kitty,

Dit is geen dagboek. Ik zag je naam deze week opduiken in de berichtgeving rondom de grote ontslaggolf bij Blokker.

Er werd naar je mening gevraagd omdat je hoogleraar Retail bent. Prof.dr.ir. Kitty Koelemeijer aan Nyenrode.

Het zijn van die momenten dat je je realiseert hoe goed het eigenlijk gaat in Nederland, afgezien van 1900 ontslagen, maar daar kom ik zo op. Maar het feit dat wij hoogleraren Retail hebben. Wat voor studenten zitten er in je college? Zijn dat koopjesjagers?

Ik ben zelf meer een Retail-man uit de praktijk. Twee jaar spiegelen in de Maxis.

De truc was om de producten zo neer te zetten dat het leek alsof er van elk product een overdaad was, terwijl er in werkelijkheid een gapend gat achter de drie pakken hagelslag te vinden was.

Zelf ben ik geen Prof.Dr.Ir. in de Retail, maar ik heb genoeg ervaring om te zien dat het niet goed gaat met Blokker.

Exact een jaar geleden stond er in deze krant een hartverscheurende reconstructie van het te gronde gaan van het ooit zo machtige familiebedrijf onder leiding van wijlen Jaap Blokker.

Hij had de hele bedrijfsstrategie in z’n hoofd, dus die stond niet op papier en internet, daar geloofde hij niet zo in. Jullie zullen gelachen hebben in de collegezaal.

Teleurstelling is sowieso het woord wat in mij opkomt als ik aan Blokker denk. Vol goede moed stap je het filiaal binnen, op zoek naar stofzuigerzakken, een emmer en mop of een knoflookpers. Die laatste is er vaak nog wel. Maar te vaak zijn de stofzuigerzakken op en is er alleen een mop en geen emmer meer. De medewerker aan wie ik even iets wil vragen duikt me ook net iets te vaak weg achter de kunstbloemen.

Ik denk dat een aantal van de 1900 ontslagen medewerkers diep in z’n hart opgelucht zal zijn.

Blokker kocht in al z’n expansiedrift ook nog Leen Bakker, Xenos en Marskramer op, maar op een gegeven moment heb je te veel kaasplanken met ‘Say Cheese’ erop in je assortiment, daar hoef je geen professor voor te zijn.

Blokker heeft het internet inmiddels omarmd en daarmee is mijn liefde weer een beetje teruggekomen. Onlangs bestelde ik een emmer, de mop had ik al, en twee dagen later was ie er. Ik had ondertussen vier e-mails ontvangen dat-ie er aankwam, de emmer. En een week nadien kreeg ik nog een mailtje van de Blokker met de vraag of ik tevreden was met mijn aankoop, de emmer. De klantvriendelijkheidsmeter lijkt een tikkeltje doorgeslagen nu, maar aangezien ik niet wil dat Blokker verloren gaat, hierbij mijn antwoord: Beste Blokker, ik ben zeer tevreden met de emmer. Het is alles wat ik wil aan een emmer, zo moet een emmer zijn. Vijf sterren. Hoezee.

Kitty, je noemde de deze week gekozen strategie van Blokker om vol voor hun eigen winkel te gaan een verstandige, maar ook een defensieve keuze. En volgens jou zouden ze ook meer lean and mean moeten worden. Daar gaan ze zeker wat aan hebben.

Ik zou tegen Blokker willen zeggen : meer emmers. Een overdaad aan emmers en daarachter de gapende leegte.

Voorwaarts,

Cabaretier Jan Jaap van der Wal en schrijver Daan Heerma van Voss schrijven beurtelings een brief naar iemand die in het nieuws is. Suggestie? betrokkenburgers@nrc.nl