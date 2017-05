Segers houdt alle opties open, leden twijfelen

Op hun congres in Lunteren, op zaterdagochtend, moeten de meeste ChristenUnie-leden een beetje lachen om D66-leider Alexander Pechtold die zegt dat hun partij tegen de euro is. “Ik wist het zelf nog niet”, zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in zijn speech.

Buiten de zaal noemt Henry Buitenhuis (58), gemeenteraadslid in Barneveld, die uitspraak van Pechtold ‘fake news’. En grappig vindt híj het helemaal niet. “D66 is bezig met een spelletje om ons buiten de onderhandelingen over een nieuwe regering te houden.”

Die onderhandelingen zijn vastgelopen. GroenLinks praat niet meer mee. Om aan een meerderheid te komen hebben VVD, CDA en D66 nu een andere partij nodig. Probleem: de SP wil niet met de VVD en de PvdA vindt zichzelf een te grote verliezer. En aan het eind van de week bleek: D66 wil liever niet met de ChristenUnie. “Onwenselijk”, noemde Pechtold onderhandelingen met die partij. Maar daarin zou je ook kunnen horen: niet onmogelijk.

Grote verschillen

Bij de ChristenUnie-leden in Lunteren valt het helemaal anders. “Zulke woorden kruipen diep je hart in”, zegt Arie de Groot (64), gemeenteraadslid in Bodegraven. “Dat je ongewenst bent als je christelijke standpunten gebruikt.” De Groot vindt het “een vorm van discriminatie”. “Zij hebben een humanistische overtuiging en wij een christelijke. Is het ene wel goed en het andere niet?”

Het congres gaat over geloofsvrijheid. “Gaan we het over het Midden Oosten hebben? Leuk”, zegt Gert-Jan Segers na afloop tegen een televisieverslaggever – net voordat de camera gaat draaien en hij de ene na de andere vraag krijgt over medisch-ethische kwesties en moet reageren op de conclusie “dat het toch nooit kan lukken, een kabinet met D66?”.

Segers zegt: “Ik zeg niet dat de verschillen niet groot zijn. Maar wij willen er in alle openheid aan beginnen en dan ligt alles op tafel.”

Foto: ANP / Jeroen Jumelet

Water bij de wijn

Jaap van Ginnkel, waterschapsbestuurder in Zeeland, zegt halverwege de ochtend dat hij twijfelt: misschien moet de ChristenUnie het maar niet gaan proberen. “Het is moeilijk voor zo’n kleine partij als wij, met maar vijf zetels. Je zult veel water in de wijn moeten doen en dan wordt de wijn smakeloos.”

Als D66 niet echt wil, vindt Van Ginkel, dan moet de ChristenUnie ook niet willen. “Je gaat toch ook niet trouwen met iemand die jou niet echt wil?” Een voltooidlevenwet, die regelt dat mensen kunnen worden geholpen om te sterven als ze vinden dat het genoeg is geweest, is volgens Van Ginkel “de ondergrens”: dat zal de ChristenUnie nooit kunnen accepteren.

Segers zelf zegt dat nu niet. Op elke vraag over breekpunten of ondergrenzen zegt hij: ”Als we gaan praten, praten we over alles. Het gaat dan over onze principes en die van hen. En waar we dan eindigen, dat zien we wel.”

Eerst over kasboek, nu over Bijbel

D66 en de ChristenUnie werkten de afgelopen jaren nauw met elkaar samen bij allerlei akkoorden – om het kabinet-Rutte II aan een meerderheid te helpen in de Eerste Kamer. Pechtold zei daar op donderdag over: “Toen ging het over het kasboek, nu over de Bijbel.”

In Lunteren zegt Segers: “Ik hoor dat hij dat vaker heeft gezegd.” Hij zucht even. En lacht. “Oké, als ik toch één breekpunt moet noemen: over de Bijbel zelf gaan we nooit onderhandelen. Ik wil er wel een voor Pechtold meenemen. Dan praten we over wat erin staat.”