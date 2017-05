Saoedi-Arabië gaat terrorisme digitaal aanpakken

Saoedi-Arabië opent zondag een centrum waar ze toezicht gaan houden op de online-activiteiten van Islamitische Staat (IS) en andere terreurbewegingen. Dat meldt persbureau Reuters. De bekendmaking en opening van het centrum valt samen met het staatsbezoek van president Trump aan het land.

Saoedi-Arabië is in het verleden opgeschrikt door aanslagen van een lokale tak van IS tegen shi’itische minderheden in het land. Terrorisme wordt hard aangepakt door de overheid: in januari werden er nog twee terreurverdachten bij een politieactie doodgeschoten. De twee mannen werden verdacht van betrokkenheid bij bomaanslagen en moordpartijen.

Terrorisme bestrijden

Het is geen toeval dat het centrum om de activiteiten van terroristen in de gaten te houden dit weekend geopend wordt. Trump landde zaterdagochtend in Saoedi-Arabië.

De Arabische tv-zender al-Jazeera liet beelden zien van het toestel van de president op het vliegveld van de hoofdstad Riyad. Het is zijn eerste buitenlandse reis als president. Hij bezoekt in het Midden-Oosten Saoedi-Arabië en Israël, om: “een coalitie van vrienden en partners te bouwen die ons doel delen om terrorisme te bestrijden en veiligheid, kansen en stabiliteit in het door oorlog geteisterde Midden-Oosten te brengen.”

In een eerste versie van de speech die Trump zondag zal houden, maar al in handen is van persbureau AP noemt de president “het gevecht tegen het radicalisme in de moslimwereld er een tussen goed en kwaad”. Daarnaast benadrukt Trump de belangrijkheid van de strijd tegen terrorisme en voorziet hij nieuwe partnerschappen met traditionele bondgenoten in het Midden-Oosten.