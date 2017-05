Reflectie moet Pechtold en Segers aan tafel krijgen

Op het VVD-congres in Arnhem was Rutte wel heel erg lovend over Klaver en begint vandaag de zoektocht naar een nieuwe partijvoorzitter. Na een ‘moment van reflectie’ hoopt Schippers dat Pechtold toch met Segers wil onderhandelen over een nieuw kabinet.

REFLECTIE: Een impasse, een reflectiemomentje of toch echt muurvast? Sinds de formatiepoging van VVD, CDA, D66 en GroenLinks maandag strandde, is het proces geen stap verder gekomen. Er wordt vanuit gegaan dat Alexander Pechtold, nadat SP en PvdA bevestigden dat hij op hen echt niet hoeft te rekenen, toch met de ChristenUnie zal onderhandelen volgende week. Maar de weerstand is groot om samen te werken op meer dan geldzaken - wat Rutte II de eerste jaren doorhielp. D66 wordt altijd electoraal gestraft wanneer het in een kabinet heeft gezeten, maar nee is niet altijd nee. Onze politieke redactie schreef portretten van de hoofdrolspelers Gert-Jan Segers en Alexander Pechtold.

Toch de PvdA: Politiek columnist Tom-Jan Meeus ziet wanhoop in Den Haag. “Achter de poses van fractievoorzitters die clichéteksten uitspreken, gaat de vrees schuil dat deze formatie ook totaal kan mislukken.” Betrokken speculeren zelfs mee over een scenario waarin de PvdA uiteindelijk tot regeren verleid wordt door buiten Asscher om mensen als Dijsselbloem en Samsom een ministerspost aan te bieden, net als in 1973.

Reconstructie: Meeus zag het document waarop de gesprekken met GroenLinks waren misgelopen: vijfeneenhalf A4tjes bestaande uit acht beleidsblokjes. Een compromis op migratie, geschreven door VVD en D66. CDA en GroenLinks werkten ondertussen samen aan tekst over klimaat en energie, maar daar zat weinig schot in. Klaver had het rekeningrijden opgeofferd, zoals hij woensdag zelf aan zijn fans vertelde, maar alleen als Buma zijn landbouwachterban zwaar pijn zou doen. Wat wel leek te lukken was overeenstemming over de financiën van een nieuw kabinet. Ook het AD reconstrueert vandaag waar het mis ging, met veel anekdotes uit en rond de Stadhouderskamer.



JESSE DEUGT: Op het VVD-congres lijken de leden ondertussen mentaal voorbereid te worden op een nieuwe poging met GroenLinks. Mark Rutte had in zijn speech op gisteravond wel heel veel lovende woorden voor Klaver, van wie hij “onder de indruk” was geraakt. “Hij deugt. (…) Nederland is beter af omdat mensen als Jesse Klaver voor de politiek kiezen.” De zaal applaudiseerde voorzichtig. Halbe Zijlstra had in een besloten sessie eerder op de dag al even positieve dingen gezegd over GroenLinks-onderhandelaar Kathalijne Buitenweg, hoorde ik hier op sportcentrum Papendal. Over de wens om de ChristenUnie aan tafel te krijgen, ging het geen moment. Aan Geert Wilders’ oproep met hem te praten, werd geen woord vuil gemaakt. Noch werd gesproken over de vijf fundamentele problemen waar de VVD, de populairste partij onder kiezers, maar slechts nummer zeven in ledental, voor staat.

Keizergate: Serieuze verenigingszaken staan vandaag op de agenda. De VVD moet ten eerste op zoek naar een nieuwe voorzitter. Henry Keizer stapte donderdag net op tijd op om heibel op het congres te vermijden. “Als hij dat niet had gedaan, was hij hier afgemaakt”, zei een ontevreden VVD-lid gisteravond. De integriteitscommissie die zou onderzoeken of het wel deugde dat Keizer zijn crematoriumbedrijf ver beneden de marktwaarde kon kopen, heeft dat onderzoek meteen stilgelegd. Keizer moet zelf zijn naam maar zuiveren. Rutte gaf wel toe dat “grote fouten in de communicatie” waren gemaakt in hoe de partij en hijzelf met het nieuws rond Keizer waren omgegaan. Maar hij leek integriteit met loyaliteit te verwarren toen hij zei: “Integriteit is ook: iemand niet laten vallen vanwege slechte publiciteit waarvan nog niet bewezen is of die klopt.”

Teevengate: Ondertussen was er wéér een rel met een VVD’er. Fred Teeven zou tegen hoogleraar Henri Beunders hebben gezegd dat zijn bezuinigingen als staatssecretaris op de rechtsbijstand het gevolg waren van een mislukte poging het strafrecht strenger te maken. “Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging”, tekende Beunders op in De Groene Amsterdammer. Moord en brand onder advocaten, maar ook bij Teeven zelf, die zegt nooit een interview aan De Groene te hebben gegeven. Dit kan Teeven zijn toch al vertraagde benoeming bij de Raad van State kosten.

Ziekenhuisbaas: Wie wel een nieuwe baan lijkt te hebben: staatssecretaris Martin van Rijn. De PvdA’er zou verschillende sollicitatiegesprekken gevoerd hebben om de nieuwe directeur van het Haagse fusieziekenhuis Reinier Haga te worden.



WAT WIJ VOLGEN: Wilders’ veroordeling blijkt geen belemmering om naar de VS te reizen, hij spreekt daar dit weekend in Los Angeles, waar zijn grote donateur David Horowitz woont. Maar Wilders zal Trump niet eerder ontmoeten dan Rutte, die hem komende week spreekt op de NAVO-top. Petra de Koning (@pdekoning) is op het ChristenUnie-congres in Lunteren vandaag en ik (@ecvano) doe verslag van het congres van de VVD.

“Door die baard denken mensen dat ik ben afgevallen (…) en in de supermarkt zeggen ze ‘vergeet het bonnetje niet’”

Oud-minister Ard van der Steur in een grappig optreden op het VVD-congres over zijn leven na zijn gedwongen vertrek uit de politiek.