Ministerie: Rouhani aan kop bij Iraanse verkiezingen

De Iraanse president Hassan Rouhani lijkt met 25 miljoen stemmen geteld op een verkiezingszege af te stevenen. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens een medewerker van het Iraanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Rouhani meer dan 14 miljoen stemmen gekregen, significant meer dan zijn tegenstander Ebrahim Raisi. De teller voor de conservatieve hardliner Raisi staat tot nu toe op 10 miljoen stemmen.

Het opkomstpercentage zou rond de 70 procent liggen, wat betekend dat meer dan 40 miljoen Iraniers gestemd hebben. Dat is ongeveer gelijk aan de opkomst in 2013, toen Rouhani voor het eerst verkozen werd. De grote opkomst werkt in het voordeel van de pragmatisch ingestelde Rouhani.

Anonieme bronnen van Reuters noemen de voorsprong van Rouhani “onoverkomelijk” - die zou eigenlijk al op 21,6 miljoen stemmen liggen.

De zittende president Rouhani geldt naar Iraanse maatstaven als een pragmatische hervormer. Hij zorgde voor maatschappelijke ontspanning, onder meer door het toezicht op de kledingsregels van de vrouw te versoepelen. Daarnaast zocht Rouhani toenadering tot het westen, wat leidde tot de versoepeling van de nucleaire sancties in 2016.

Dit bericht wordt aangevuld…