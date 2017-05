Kampong wint eerste landstitel sinds 1985

De hockeymannen van Kampong zijn voor het eerst in 32 jaar landskampioen geworden. Als absolute outsider, uit geslagen positie de play-offs binnengewurmd, werd het eveneens verrassende Rotterdam na twee zenuwslopende shoot-outseries verslagen.

De laatste titel voor de grootste hockeyvereniging van Nederland werd behaald in een tijdperk dat geen van de spelers die zaterdag in Rotterdam op het veld stonden hebben meegemaakt. Dus of de historie bij hen leefde? Wel bij de club, die vorig jaar na decennia droogte al had bewezen dat het nog finales kon winnen; Kampong won toen de Euro Hockey League door in de finale Amsterdam te verslaan.

Enerverende beginfase

Nog voordat de geur van de groen-witte rook op de overvolle tribunes - met 5.000 man was het uitverkocht - was weggetrokken, nog voordat Lee Towers goed en wel You’ll Never Walk Alone had afgemaakt via de speakers, opende Kampong al de score, via Björn Kellerman. Het werd een enerverende beginfase. Na zeven minuten was het alweer 1-1, via Seve van Ass.

Eigenlijk was Rotterdam de rest van de wedstrijd duidelijk de betere. Wederom was het Kampong dat vroeg na een fluitsignaal op voorsprong kwam, nu twee minuten na de rust, via Constantijn Jonker. De 2-2 van Hertzberger na twintig minuten in de tweede helft was verdiend, de shoot-outs zo terecht.

Belangrijke rol voor Ierse keeper David Harte

Woensdag ging die serie maar door, werd het een zenuwslopend en meeslepend spektakel, vandaag duurde het wat minder lang. Weer was het de Ierse keeper David Harte, tweemaal de beste keeper van de wereld, die op een beslissend moment een hoek zo onmogelijk klein maakte, dat Rotterdam niet kon scoren. Hij gooide zijn borst naar voren en slaakte een oerkreet, terwijl de rest van het team hem in de armen viel.

Rotterdam kon niet voor de tweede keer in een week feestvieren, maar had niet zo lang hoeven wachten als Feyenoord op een eventuele titel. Het won in 2013 voor het laatst het kampioenschap.