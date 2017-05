Kamp: meer bescherming tegen buitenlandse overnames

Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil dat Nederlandse bedrijven beter beschermd worden tegen overnamepogingen vanuit het buitenland. Hij stelt onder andere een wettelijk geregelde bedenktijd voor in een brief aan de Tweede Kamer. Bedrijven mogen zich in die periode beraden over de reactie op een overnamebod.

Op 9 mei dit jaar werd bekend dat 25 AEX-genoteerde bedrijven Kamp om een dergelijke regeling hadden gevraagd. Het voorstel gaat in principe over een bedenkperiode van een jaar, maar daar moet Kamp nog advies over inwinnen, schrijft hij.

Volgens Kamp is het niet altijd wenselijk dat bedrijven als AkzoNobel en Unilever, die de afgelopen maanden ternauwernood buitenlandse overnames afweerden, worden overgenomen door internationale bedrijven:

“Enerzijds houden ze het bestuur van ondernemingen scherp en kunnen ze leiden tot extra investeringen, synergievoordelen en mogelijkheden tot het realiseren van schaalvoordelen. Anderzijds kunnen ze leiden tot het verlies van research & development-activiteiten, hoofdkantoren en het vermogen tot het bieden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Ook kunnen ze het Nederlandse innovatie-ecosysteem verzwakken of leiden tot risico’s voor de nationale veiligheid.”

Daarnaast maakt hij zich zorgen omdat het gemakkelijker is voor bedrijven buiten de EU om EU-bedrijven over te nemen dan andersom. Hij ondersteunt lidstaten die bij de Europese Commissie geklaagd hebben over die kwestie.

Ook denkt hij na over mogelijkheden om vijandelijke overnames duurder te maken en bedrijven meer opties te geven om beschermingsmaatregelen in te voeren. Kamp wil gaan praten met Nederlandse beleggers over problemen waar ze tegenaan lopen als ze willen investeren in Nederlandse bedrijven.

‘Snel invoeren bedenktijd’

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft positief gereageerd op de voornemens van Kamp. “Nederland moet haast maken” met het invoeren van een bedenktijd, schrijft de organisatie. “Een wettelijke bedenktijd van een jaar, zoals VNO-NCW ook al eerder voorstelde, kan rust brengen in het proces, bijvoorbeeld bij aanvallen van activistische aandeelhouders.”