Een president houdt van wijn

Zijn carrière als investeringsbankier bij Rothschild & Cie heeft president Emmanuel Macron behalve financiële bagage ook de nodige wijnkennis opgeleverd. Over dat laatste lees ik in het Britse wijnblad Decanter dat verwijst naar video-opnames die met een verborgen camera werden gemaakt tijdens zijn verkiezingscampagne. Daarin verzekert Macron zich van extra stemmen bij de wijnliefhebbers. Niet alleen door wijn ‘de ambassadeur van ons land’ te noemen maar bovendien door bij blindproeverijen in de verschillende wijnregio’s ook zijn eigen knowhow te onderstrepen. De ‘Mozart van de haut finance’, zoals zijn bijnaam bij Rothschild luidde, wist moeiteloos een Coteaux d’Aix-en-Provence rosé te duiden. En ook een witte Bordeaux werd zonder problemen herkend. Alleen bij het benoemen van een rode Graves zat hij er naast. Wellicht was Macron enigszins gepreoccupeerd met het feit dat zowel Château Lafite Rothschild als Mouton Rothschild in deze wijnstreek gelegen is. Deze faux pas maakte hij direct goed door van een goede opvoeding te getuigen. „Van mijn grootouders leerde ik dat rode wijn een anti-oxidant is.” Met andere woorden, monsieur le président onderschrijft dat wijn goed is voor de gezondheid.

Een van zijn voorgangers, Sarkozy, dacht daar heel anders over. Hij was geheelonthouder en zadelde het land op met een zero tolerance alcoholwetgeving. Hollande liet bij officiële diners zijn keldermeester maar wat uitzoeken. Jacques Chirac liet weliswaar ten tijde van zijn Parijse burgemeesterschap een enorme wijnkelder aanleggen maar dronk zelf liever bier. En ofschoon François Mitterrand wel kwistig met subsidies voor de wijnindustrie strooide, hield hij het persoonlijk op een wijn uit Saint-Estèphe: Château Haut-Marbuzet. Wat nu als Le Pen president was geworden? Dan was er gejuich opgegaan in ’s lands grootste wijnregio, Languedoc-Roussillon, waar zij de meeste stemmen kreeg met de boodschap ‘eigen druiven eerst’. Die blijken nu vooral zuur.