Dumoulin laat zijn spierballen zien en wint veertiende etappe

Met groots vertoon heeft Tom Dumoulin op zaterdag de veertiende etappe gewonnen van de Ronde van Italië. De rozetruidrager raakte niet in paniek toen de belangrijkste concurrent Nairo Quintana wegsprinte op de laatste beklimming, maar reed langzaam naar hem toe en vlak voor de finish is de Nederlander ook nog sterk genoeg om in een sprint de Rus Ilnur Zakarin te verslaan.

Het is de zevende ritwinst van Dumoulin in de drie grote ronden (Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta). Hij won deze editie ook de tijdrit waardoor hij eerste werd in het klassement. Bauke Mollema verliest veel tijd en zakt naar de zesde plaats in het klassement. De nieuwe nummer drie is de Fransman Thibaut Pinot.

Psychologische tik naar concurrenten

Door de etappewinst vergroot Dumoulin zijn voorsprong in het klassement naar 2,47 op Quintana. Hij pakt belangrijke bonificatieseconden en deelt vooral een psychologische klap uit aan zijn concurrenten. Quintana, nummer twee in het klassement, probeerde in de laatste klim naar Oropa weg te rijden bij de Nederlandse renner van Sunweb. Groter dan tien seconden werd zijn voorsprong niet.

In een gestaag tempo reed Dumoulin naar de Colombiaan toe met in zijn kielzog de Rus Zakarin, en Spanjaard Mikel Landa. De Italiaan Vincenco Nibali, afgelopen winnaar van de Giro, kon niet volgen. Al eerder in de rit raakte Bauke Mollema op achterstand. Door deze overwinning onderstreept Dumoulin zijn goede vorm en laat zien dat hij de te kloppen man is in deze editie van de Giro d’Italia.

Wielerkenners zijn vol lof over de klasse van Dumoulin:

