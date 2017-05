Een huis waar ooit een huisje stond

Stiekem De tafels? „Zelfgemaakt.” De keuken? De kasten? „Ook.” Alle meubels in de Amsterdamse pijpenla van kunstenaars Yael Davids (48) en André van Bergen (53) zijn door Van Bergen gemaakt. Verschrikkelijk, vond hij het, toen hij erachter kwam dat Davids en dochter Tara-Jay (8) stiekem naar Ikea gingen. Twee vloerkleden kochten ze, „waaronder een lelijke met geel en rood”. Davids heeft „niet zoveel met inrichten”. Ze groeide op in Israël, in een kibboets, sober en collectivistisch.

Huisje Sinds zijn afstuderen aan de Rietveld Academie maakt Van Bergen installaties van voorwerpen in huis. Van bestek maakte hij een stoel, en met de geiser op zijn rug douchte hij op de stoep. Ook de vloer kwam aan de beurt. Waar nu naden lopen, stond ooit een minihuisje gebouwd van de vloerplanken. „Achter die ronde dop zat de afvoer van het toilet.” Nu fungeert de kelder van zijn minihuisje als „garage” voor gereedschap en „spullen die je nooit nodig hebt”.

Rommel De twee boekenkasten die Davids en Van Bergen hebben, zijn „inderdaad wat rommelig”. Op de plank boven Tara-Jay ligt de winterkleding nog. „Opruimen is onbelangrijk, zolang je in andere dingen goed bent.” Het handvat op de prullenbak komt van een oude kwast. Het handvat van het tennisracket zal Van Bergen binnenkort aan de hamer monteren. „Ik noem hem John McEnroe.”

Van IKEA? „Twee vloerkleden dus.”

Meenemen bij brand? „Tara-Jay en Yael.”