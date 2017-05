141 doden bij aanval op Libische vliegtuigbasis

Bij een aanval op een vliegtuigbasis in het zuiden van Libië zijn zeker 141 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zijn voornamelijk soldaten die loyaal zijn aan generaal Khalifa Haftar, die met zijn zelfbenoemde Libische Nationale Leger (LNA) IS en andere islamitische milities aanvalt, meldt persbureau Reuters.

De bestorming van de basis werd uitgevoerd door militairen van de met VN-steun gevormde regering van nationale eenheid (GNA). De regering zegt nooit toestemming te hebben gegeven voor de aanval en heeft daarop haar minister van Defensie en de commandant van het leger geschorst. Er is een onderzoek gestart. De aanslag vond donderdag al plaats, maar er was onduidelijkheid over het aantal doden en eventuele gewonden.

Een woordvoerder van het leger van Haftar laat weten dat onder de slachtoffers ook burgers zijn die werkten bij de vliegbasis. De soldaten die bij de aanval gedood werden, waren volgens de woordvoerder op hun terugweg van een militaire parade. “Ze waren ongewapend en een deel van hen werd geëxecuteerd”, aldus de woordvoerder. De GNA spreekt dit tegen en zegt dat de militairen op de vliegbasis wel gewapend waren.

Verdeeldheid

De gevechten bij de basis maken een eind aan de wapenstilstand in het gebied. Het leger van Haftar erkent de nationaal gevormde regering van nationale eenheid in Libië niet en steunt in het gebied tegenstanders van de GNA. De troepen van Haftar hebben de laatste maanden hun positie versterkt, mede door steun van Rusland, Egypte en naar verluidt ook Algerije.

Sinds de omverwerping van het regime van Moammar Gaddafi in 2011 is Libië ten prooi gevallen aan intense verdeeldheid. Er zijn in het land drie rivaliserende regering: twee in Tripoli en die van Haftar in het oosten van het land. Daarnaast wemelt het van de lokale milities, die ter plaatse dikwijls de dienst uitmaken.