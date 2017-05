Wetsvoorstel laat Japanse keizer vervroegd aftreden

De Japanse regering heeft een wetsvoorstel opgesteld dat het voor de keizer mogelijk maakt vervroegd af te treden. Dat schrijft persbureau AP.

De 83-jarige keizer Akihito maakte in augustus in een zeldzame toespraak duidelijk dat hij wilde aftreden. Het woord ‘aftreden’ vermeed hij zorgvuldig, maar hij uitte wel zijn zorgen dat het door zijn hoge leeftijd en gezondheid „moeilijk wordt voor mij om mijn taken als het symbool van de staat uit te voeren”. Hij heeft een hartoperatie ondergaan en is behandeld voor prostaatkanker.

Het voorstel, waarover nog moet worden gestemd in het parlement, heeft alleen betrekking op keizer Akihito. Het is niet bekend wanneer de keizer dan zou aftreden. Japanse media gokken op eind 2018, wanneer Akihito 85 jaar is en 30 jaar op de troon zit. Een regeringswoordvoerder verwacht volgens AP dat het voorstel zonder problemen door het parlement zal worden aangenomen.

Geen politieke functie

De Japanse keizer vervult geen enkele politieke functie. Volgens de grondwet is de keizer namelijk „het symbool van de staat en de eenheid van het volk”, wat wordt geïnterpreteerd als dat de keizer zich niet mag mengen in politieke activiteiten. Omdat aftreden een wetswijziging vereist, een politieke handeling, mag de keizer daar niet om vragen.

Akihito was 56 toen hij de troon besteeg in 1989 na de dood van zijn vader, keizer Hirohito. De zoon en opvolger van Akihito, Naruhito, is nu 57 jaar. Naruhito heeft één dochter, maar vrouwen kunnen geen keizer worden. Tot nu toe heeft de Japanse regering een discussie over vrouwelijke opvolging vermeden.