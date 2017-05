VVD schort onderzoek naar opgestapte Keizer op

De integriteitscommissie van de VVD schort het onderzoek naar voormalig partijvoorzitter Henry Keizer op. Dat maakte de VVD vrijdag bekend. Keizer, die al op non-actief stond, maakte donderdag zijn aftreden bekend. Dit weekend houdt de VVD congres in Papendal.

De VVD-commissie schort het onderzoek naar Keizer op “omdat zich een uitzonderlijke situatie voordoet waarbij Keizer is teruggetreden en er een aangifte is gedaan”. Daarom wil de commissie “eerst afwachten of er andere onderzoeken gedaan worden” door externe partijen.

De integriteit van Keizer vorige maand in twijfel werd getrokken na publicaties van onderzoekssite Follow the Money (FTM). De site onthulde dat hij zijn crematoriumbedrijf tegen een opvallend laag bedrag had gekocht. Hij betaalde, in een zogeheten management buy-out met de andere leden van de directie, 12,5 miljoen euro terwijl hetzelfde management het bedrijf in de boeken op 31,5 miljoen waardeerde.

‘Ingrijpend om aan schandpaal te worden genageld’

Keizer liet donderdag in een verklaring weten dat de VVD “een voorzitter nodig heeft die zich volledig kan inzetten en concentreren op de uitoefening van zijn taak”. Hij schreef dat de kwestie hem zeer heeft geraakt. “U kunt zich hopelijk voorstellen dat het enorm ingrijpend is om van het ene moment op het andere aan de schandpaal te worden genageld.”

VVD-leider Mark Rutte vond niet dat partijvoorzitter Henry Keizer weg had gehoeven, zei hij donderdag. “Het was echt zijn besluit”, aldus de premier. Een “moedig besluit” bovendien.

Op het congres wijst de VVD dit weekend Eric Wetzels, oud-voorzitter van de VVD Brabant, aan als waarnemend partijvoorzitter. Vice-voorzitter Jeannette Baljeu nam de afgelopen weken de taken van Keizer waar, maar zij is op het congres niet herkiesbaar.