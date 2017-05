VS oefenen met twee vliegdekschepen nabij Noord-Korea

De Amerikaanse marine heeft een tweede vliegdekschip in de richting van het Koreaanse schiereiland gestuurd voor trainingsdoeleinden. Het nieuwe machtsvertoon van de VS is een reactie op de laatste raketlancering van Noord-Korea afgelopen weekend.

Bronnen binnen de Amerikaanse marine hebben aan CNN en het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap bevestigd dat de USS Ronald Reagan, met ruim 4.500 bemanningsleden en zestig vliegtuigen aan boord, zich binnenkort bij de USS Carl Vinson zal voegen. Dat laatste vliegdekschip werd begin april naar het Koreaanse schiereiland gestuurd. Hoe lang de twee schepen patrouilles en oefeningen uit zullen voeren is niet bekend, maar op termijn is het de bedoeling dat het schip Reagan de huidige missie van het schip Vinson overneemt.

Noord-Korea lanceerde zondag een nieuw type raket dat een hoogte van ruim 2.000 kilometer bereikte en een afstand van bijna 800 kilometer aflegde; aanmerkelijk hoger en verder dan eerdere raketten. Noord-Korea meldde maandag dat de raket sterk genoeg zou zijn om een kernkop te kunnen dragen, al kan die bewering niet onafhankelijk worden bevestigd. In Zuid-Korea werd de lancering gezien als een provocatie richting de nieuw aangetreden president Moon Jae-in, maar ook voor Amerika was de raket van belang. Met het bereik van de nieuwe raket zou ook de Amerikaanse militaire basis op Guam geraakt kunnen worden.

Oplopende spanningen

De spanningen tussen aan de ene kant Noord-Korea en aan de andere kant de VS en Zuid-Korea zijn de laatste maanden flink opgelopen. De Amerikaanse president Trump wil voorkomen dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de beschikking krijgt over kernwapens die de VS kunnen bereiken. Trump heeft andere landen, waaronder China, opgeroepen om de druk op Noord-Korea op te voeren. Doen ze dat niet, dan wil de Amerikaanse president het conflict zelf oplossen, desnoods met militair ingrijpen.

Noord-Korea lijkt vooralsnog niet onder de indruk van de spierballentaal van Trump. Het land voert de laatste tijd steeds regelmatiger rakettesten uit en heeft al meerdere keren aangekondigd op korte termijn een zesde kernproef uit te willen voeren. Dat is er echter nog niet van gekomen, waardoor de grote vraag blijft hoe ver het kernprogramma van Pyongyang is ontwikkeld.