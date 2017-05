Zij huren voor Ajax gerust een camper

Ajax speelt woensdagavond in Stockholm de finale van de Europa League tegen Manchester United. Voor de 10.000 Ajax-fans die naar het stadion zullen afreizen, was het lang niet altijd vanzelfsprekend hoe ze in Stockholm zouden komen. Sommige kiezen ervoor om veel geld voor een vliegtuigticket, anderen vinden creatieve oplossingen. Vijf fans vertellen bij de Amsterdam Arena over hoe ze naar Zweden gaan. Daar kunnen ze nog tot zondag hun tickets ophalen.

David Ejder (24)

„Ik wilde het liefste gewoon rechtstreeks gaan, en met KLM, dus heb maar wat meer geld neergelegd voor een vlucht. Toen ik zag dat er nog een plek was op een van de vliegtuigen naar Stockholm, heb ik niet getwijfeld. Ik boekte meteen vanuit het stadion, waar de wedstrijd tegen Lyon toen gespeeld werd. Mijn vliegticket kostte 700 euro. De wedstrijdtickets krijgen was een kwestie van geluk. Omdat ik een seizoenskaart heb, kon ik dinsdag om tien uur een ticket proberen te kopen online, net als een paar vrienden van me. Met enkele laptops zaten we klaar, maar ik ben de enige van die vriendengroep bij wie het is gelukt. De rest gaat nu waarschijnlijk op het Museumplein kijken, dus daar ga ik hen wel wat mee plagen. Ik hoef er gelukkig niet alleen heen te gaan, want een andere maat van mij heeft een ticket via de UEFA kunnen krijgen, en mijn zwager gaat ook nog met een groep.”

Daniël Roos (40), Dennis Gutter (32) en Marvin de Vries (31)

„Wij hebben met een groep een camper gehuurd, en we maken er meteen een gezellig weekje van. Zondagavond vertrekken we, zodat we al in de sfeer komen voor de wedstrijd van woensdag. Met vier zullen we om de beurt aan het rijden zijn. Eén iemand van de groep gaat wel met het vliegtuig, maar die heeft voorlopig nog geen overnachting, dus die zal het misschien niet zo gezellig hebben. In Zweden is het bier erg duur, dus we nemen een voorraad mee. Voor onze wedstrijdtickets hadden we op één iemand na allemaal geluk. Hij kon er geen kopen, en moest dus nog voor 970 euro een tweedehands ticket op de kop tikken. Uit sympathie hebben we allemaal wel een beetje ingelegd. Toch ook raar dat ze zo’n klein stadion hiervoor voorzien, met maar 10.000 beschikbare plaatsen. Ze hadden veel beter het stadion van Barcelona kunnen huren.”

Dominic Teoderescu (29)

„Ik woon in Uppsala vanwege mijn werk, dat ligt vlak boven Stockholm. Voor mij is het dus makkelijk om er te komen voor de finale, en ik voorzie meteen ook wat logeerplaatsen voor vrienden. Het zal druk worden! Hopelijk gaat mijn dochtertje van veertien maanden ze ‘s nachts niet wakker houden. Een probleem voor mij was vooral dat ik helemaal naar Nederland moest komen om mijn ticket op te halen, omdat er werd gezegd dat je daarvoor fysiek aanwezig moest zijn. Ik moest een vlucht boeken van 150 euro om hiernaartoe komen, en dan blijkt achteraf dat er uitzonderingen waardoor ik de kaarten niet zelf had hoeven komen ophalen. Voor mij natuurlijk te laat. Toen ze bij de Arena hoorden dat ik helemaal vanuit Zweden was gekomen, hebben ze mij vanuit Ajax een kleinigheid aangeboden, dit shirtje. Niet dat ik helemaal voor niks gekomen ben hoor, ik ga hier nog wat vrienden opzoeken.”

Pieter van der Laan (54)

Ik wilde met mijn vriendin al lang een cruise boeken naar Dubai, en was dus online daar een beetje voor aan het rondkijken. Toen zag ik plots boven aan het scherm: ‘Je kan naar Stockholm om Ajax te gaan kijken’. Ik ging meteen naar de website die dat aanbod deed en daar zag ik dat je voor 600 euro een retourvlucht en een bus van en naar het stadion kon boeken. Ik moet wel heen en terug gaan op dezelfde dag, ‘een vluggertje’, zoals ik dat noem. Maar tegelijk een goeie deal, want dan hoefden we niet ook nog eens een hotel te zoeken. Die hotels zaten namelijk overal al vol. Voor mijn ticket had ik ook geluk, dat had ik binnen de vier minuten binnen. In totaal ben ik dus maar iets van een 700 euro kwijt. Als Ajax wint, hoop ik wel dat de busmaatschappij daar een beetje rekening mee houdt en misschien iets later terug kan gaan. Soms hebben chauffeurs namelijk gevoel voor voetbal, en soms ook helemaal niet.”

Lucinda Pronk(26)

„Wij hebben met negen vrienden een busje afgehuurd. Een vliegtuig was erg duur, dus we dachten: laten we er gewoon een gezellige roadtrip van maken! Het is een rit van ongeveer vijftien uur daarheen, maar zes van ons hebben een rijbewijs, dus we kunnen zo nu en dan even afwisselen. Omdat ook de overnachtingen erg duur zijn, hebben we besloten met een aantal mensen op een camping te gaan staan. Hopelijk is het weer volgende week beter dan nu, maar de voorspelling is dat het dan erg warm zal worden, dus dat is wel mooi.

Ik ben zelf makkelijk aan tickets gekomen, omdat ik een voorrangsuitkaart heb, voor mensen die vaker naar Europese wedstrijden gaan. We gaan naar elke Europese wedstrijd, waardoor we nu bijna geen vakantiedagen meer over hebben. Voor mijn vakantiedagen mag Ajax het wat rustiger aan doen, maar het is hartstikke verdiend natuurlijk!”

Foto Simon Trel

Denny Portijk (25) en Anne-Jelmer Boek (26)

We gaan met z’n tweeën met de auto. Vrienden van ons hebben een Airbnb geboekt, dus wij nemen matrassen mee zodat we bij hen kunnen overnachten. Zij hebben voor 500 euro kaartjes gekocht. Wij hebben geluk gehad en hebben er nog een kunnen kopen via onze seizoenskaart, voor de normale prijs.

Foto Simon Trel

Lindsey van Leeuwen (26)

Via een website met sportvluchten kon ik tickets boeken van 425 euro, waarmee ik op dezelfde dag heen en terug kan vliegen. Mijn vriend en ik gaan met het vliegtuig, want ik had geen zin om op de camping te gaan staan ergens. We vertrekken misschien met z’n tweeën, maar uiteindelijk vliegen we toch met een vliegtuig vol Ajax-fans, dus we kennen vast wel een hoop mensen. De Ajax-fans vormen echt een gemeenschap. Mijn wedstrijdticket had ik al na twee minuten, maar ik zie nu wel dat ik een derderangskaart heb, dus helaas niet zo’n goeie plaats.