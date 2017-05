Vindicat werd al eerder op de vingers getikt

Een introductiecommissie van de Groningse studentenvereniging Vindicat is al in 2015 op de vingers getikt voor fysiek geweld en intimidatie tijdens de ontgroening. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant op basis van jaarverslagen, vergadernotulen en adviezen van de toezichthouder die namens Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool de veiligheid tijdens de introductietijd in de gaten houdt. Dezelfde introductiecommissie bezorgde zomer 2016 een aspirant-lid ernstig hoofdletsel. Deze week werd bekend dat hiervoor een 24-jarige man wordt vervolgd.

Het gaat om de Commissie tot Overdracht Corps Kennis (COCK), zes ouderejaars die studentencorps Vindicat sinds 2007 helpen bij de ontgroening. De jongens maakten zich al in de introductietijd van 2015 schuldig aan „fysiek geweld en intimidatie” door aspirant-leden te dwingen in een wall squat, zonder stoel, tegen de muur te zitten en corpsfeitjes op te dreunen. Daarbij vielen klappen.

Toezichthouder ACI, met onder meer hoogleraren en studenten, liet dit incident buiten het jaarverslag, maar kaartte het wel aan bij de toenmalige senaat van Vindicat. Die beloofde dat voortaan altijd leden nuchter zouden blijven om in te grijpen. Dat bleek afgelopen introductieperiode niet het geval, toen een dronken COCK-lid op het hoofd van een aspirant-lid ging staan. De COCK is inmiddels opgeheven, aldus Vindicat in een schriftelijke reactie.

‘Verenigingskwestie’

Al eerder kwam de Groningse studentenvereniging Albertus afspraken met ACI niet na over zwijgcontracten, blijkt uit interne notulen. De toezichthouder voelde zich „belogen en bedrogen” door onder meer Vindicat en zei te weinig machtsmiddelen te hebben. Verschillen ACI-leden overwogen daarom afgelopen najaar te stoppen.

Aanvankelijk deed het universiteitsbestuur het geweld bij Vindicat af als „verenigingskwestie”. Dat veranderde na bemoeienis van burgemeester Peter den Oudsten en minister Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA).

Een externe accreditatiecommissie licht nu de cultuur op Groningse studentenverenigingen kritisch door. Gedachte erachter: studentenverenigingen die zich schuldig maken aan geweld, intimidatie of vernedering verspelen hun recht op bestuursbeurzen, mogelijk zelfs hun vergunning. Volgende maand komt de commissie met een eerste advies, over Vindicat. Met toezichthouder ACI spraken universiteit en hogeschool af dat voortaan alle studentenclubs een gedragscode voor de introductietijd moeten ondertekenen. Daarin staat zwart op wit dat geweld, intimidatie en vernedering verboden zijn, Groningse studentenverenigingen geen geheimhoudingsplicht mogen opleggen en dat verenigingen ook verantwoordelijk zijn voor wat er in huizen en disputen gebeurt. De Groningse rector magnificus Elmer Sterken: „We hebben in Groningen nu twee waakhonden. De accreditatiecommissie bewaakt de cultuur op verenigingen, toezichthouder ACI de introductietijd.” ACI-voorzitter Jan Borleffs: ,,En met de gedragscode hebben wij nu tanden gekregen.”