Videoland brengt revival tv-serie Twin Peaks

Videoland gaat vanaf maandagmiddag 12 uur de revival van de tv-serie Twin Peaks aanbieden. De videodienst voor abonnees van RTL zet de afleveringen online kort na de uitzending in de VS.

Dat maakte RTL vrijdag bekend. Lange tijd was onduidelijk wie de langverwachte terugkeer van de invloedrijke cultserie zou uitzenden in Nederland. Netflix lag voor de hand. Die videodienst bood eerder de oude afleveringen aan, maar die zijn vorig jaar verwijderd. RTL zond begin jaren negentig ook de oorspronkelijke reeks uit.

Twin Peaks (1990-1991), een magisch-realistische misdaadserie van regisseur David Lynch en schrijver Mark Frost over een moord op een tienermeisje in een provinciestadje, wordt gezien als een vroege voorloper van het gouden tijdperk van de televisie, dat rond 2000 begon. Lynch en Frost maakten een serie die voor de Amerikaanse televisie van toen ongewoon vreemd en duister was, maar die later school heeft gemaakt. Ze pakten de serie aan als een speelfilm, met één lang complex verhaal, expliciete seks en geweld, en een vreemd mengsel van tv-genres. Het was niet altijd duidelijk of het geestig of eng was, en veel antwoorden kreeg je ook al niet.

In 1991 liep de samenwerking tussen de makers en tv-zender ABC stuk omdat Lynch en Frost nogal hechtten aan onopgeloste mysteries en aan het surreële. De dreigende, onderbewuste sfeer was voor hen belangrijker dan het helder krijgen van het plot. Hierna volgde nog een slecht ontvangen prequel, de speelfilm Twin Peaks: Fire Walk With me. In de loop der jaren heeft de onafgemaakte serie een cultstatus gekregen. Mede omdat Lynch zelf een gevierde cineast is, dankzij cultfilms Blue Velvet, Wild at Heart en Mulholland Drive. En omdat één aflevering Twin Peaks meer raadsels en aanwijzingen bevat dan alle seizoenen van Wie is de Mol? bij elkaar, hebben de fans stof tot napraten tot ver in de lopende eeuw.

In oktober 2014 kondigden Lynch en Frost onverwachts aan een vervolg te gaan maken, in een tweet: “That gum you like is going to come back in style. #damngoodcoffee.” Over de inhoud is vrijwel niets bekend. Lynch zei in een interview dat de serie zou voortborduren op speelfilm uit 1992, over de laatste dagen van het tienermeisje Laura Palmer, wier blauwe lijk wordt gevonden in de eerste aflevering van de tv-serie. Vrijwel alle hoofdrolspelers keren terug, met voorop Kyle MacLachlan als FBI-agent Cooper.

De eerste persvertoning is vrijdag in Los Angeles. Zondag begint de serie in de VS op de betaalzender Showtime. Woensdag is de serie te zien op het filmfestival in Cannes.