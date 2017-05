‘Van Rijn wordt ziekenhuisdirecteur’

Staatssecretaris Van Rijn (Zorg, PvdA) is de gedoodverfde kandidaat om bestuursvoorzitter te worden van het Haagse fusieziekenhuis Reinier Haga Groep. Dat stellen diverse ingewijden.

Het ziekenhuis (800 miljoen omzet, 7.500 werknemers) is een van de grootste ziekenhuizen van Nederland, dat is ontstaan uit een bundeling van het Haagse Haga Ziekenhuis, het Reinier de Graaf Ziekenhuis (Delft en Voorburg) en het Langeland (Zoetermeer). Het ziekenhuis is al langer op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter.

Doordat de huidige bewindspersonen van het kabinet VVD-PvdA pas een nieuwe baan kunnen accepteren als een nieuw kabinet aantreedt, is het arbeidscontract formeel nog niet getekend. Het ziekenhuis ontkent formeel een overeenkomst. Van Rijn heeft echter naar verluidt als kandidaat al diverse gesprekken gevoerd bij Reinier Haga.

Bewindspersonen dienen sollicitatiegesprekken vooraf ter goedkeuring bij de minister-president te melden. Een woordvoerder van staatssecretaris Van Rijn zegt desgevraagd dat er „vanuit meerdere kanten” belangstelling wordt getoond in Van Rijn. „Over specifieke gevallen doet de staatssecretaris geen mededelingen. De staatssecretaris maakt geen afspraken voordat zijn huidige klus geklaard is.” De Rijksvoorlichtingsdienst doet evenmin mededelingen over „specifieke gevallen” bij „concrete belangstelling voor een nieuwe baan”.

Op dit moment heeft Van Rijn politiek veel over ziekenhuizen te zeggen, mede doordat demissionair minister Edith Schippers als informateur actief is. Van Rijn neemt haar taken waar, maar formeel is Schippers nog minister en eindverantwoordelijk. Onlangs werd nog een nieuw akkoord tussen het ministerie van VWS en de sector gesloten over hoeveel de ziekenhuizen de komende jaren mogen groeien.

Van Rijn heeft een lange staat van dienst in de zorg. Hij trad in 2012 aan als staatssecretaris van VWS. Van 2003 tot 2008 was hij directeur-generaal Gezondheidszorg op hetzelfde ministerie. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de afschaffing van het ziekenfonds en de introductie van het nieuwe zorgstelsel met de verplichte basisverzekering.