Vakantiepark Texel deels ontruimd na chloorlek

Op Texel is een deel van een vakantiepark ontruimd nadat er drieduizend liter chloor was gelekt bij het zwembad. Dat meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vrijdagavond. Omdat er gespecialiseerde brandweermensen van het vasteland moesten komen, lukte het urenlang niet om het lek te dichten. Niemand is gewond geraakt.

Het chloorlek bevindt zich in de technische ruimte van het zwembad in De Cocksdorp. De vrijwillige brandweer op het eiland was niet in staat de problemen op een veilige manier te verhelpen. Experts met speciale gaspakken bevonden zich op een half uur tot drie kwartier rijden van de boot, waardoor het enige tijd duurde voor ze de plek van het lek konden bereiken.

Er werd ontruimd in een gebied van tweehonderd meter rond het zwembad. Zo’n 28 mensen moesten worden opgevangen. Zij worden ondergebracht in een van de lege huisjes op het terrein. De omgeving kan vermoedelijk later vandaag nog worden vrijgegeven. Volgens de Veiligheidsregio is er geen gevaar voor de omgeving. Het ziet er naar uit dat het zwembad zelf voorlopig gesloten blijft, omdat een deel van het chloor onder het zwembad terechtgekomen is.