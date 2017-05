Dit vindt het Midden-Oosten van Trump

Lara Shahin (35), een Syrische vluchteling in Amman, Jordanië: "Ik was verrast door Trumps besluit om de luchtmachtbasis in Syrië te bombarderen. Dat geeft me hoop dat de VS sterker gaan ingrijpen in Syrië en dat er een eind komt aan het regime van Assad, zodat ik naar huis kan terugkeren in een democratisch land."

Muhammad Hamed/Reuters