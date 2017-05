Triodos doet geen zaken meer met Noorse broeders

Na Rabobank verbreekt ook Triodos Bank haar relatie met de Noorse broeders. De bank trekt de kredieten in van bedrijven en stichtingen van de in opspraak gekomen sektarisch christelijke geloofsgemeenschap. Dat blijkt uit een verklaring van Triodos Bank.

Het besluit brengt de broeders verder in problemen. Vorige week werd bekend dat Rabo, met het stoppen van de financiering en het betalingsverkeer van de broeders, hun financiële infrastructuur in Nederland goeddeels platlegt. Nu komt daar Triodos Bank bij, die een miljoenenkrediet en een hypotheek opzegt.

De banken reageren op berichtgeving van NRC. Vorig jaar bleek dat de broeders – die ook bekend staan als Christelijke Gemeente Nederland (CGN) – zich schuldig maken aan belastingontwijking, fraude, kinderarbeid en het schenden van de Arbeidstijdenwet. Ook verrijken leiders zich via belastingparadijzen met het geld dat de veertigduizend aanhangers wereldwijd afstaan. Van hen wonen er tweeduizend in Nederland.

Het besluit van Triodos werd vrijdag medegedeeld door topman Peter Blom tijdens de aandeelhoudersvergadering. Op de vragen uit de zaal zei hij: „Als klanten een weg gaan die niet meer past bij onze waarden, gaan we in gesprek over afscheid nemen. Dat kost tijd. De klant moet ook verder kunnen. We hebben vastgesteld dat we afscheid van elkaar nemen.”

In een schriftelijke verklaring zegt de bank niet te willen uitweiden over de Noorse Broeders. „Maar u kunt erop vertrouwen dat wij over een aantal onderwerpen waar vraagtekens bij te plaatsen waren, indringende gesprekken met hen hebben gevoerd. Eind vorig jaar hebben we moeten vaststellen dat wij ons niet langer kunnen vinden in de kredietrelatie met deze geloofsgemeenschap. Daarom hebben wij in goed overleg met hen besloten deze kredietrelatie zorgvuldig te beëindigen.”

Triodos Bank leende zo’n 6 miljoen euro aan het conferentiecentrum van de broeders in Stadskanaal. Ook is er tenminste één hypotheek van 350.000 euro op grond in Onstwedde, gemeente Stadskanaal.

De besluiten brengen mogelijk ook de bouw van een „samenkomstzaal” en woning van de Noorse broeders in Almelo in gevaar. De bouw, die enkele miljoenen euro’s kost, stuitte eerder op verzet van omwonenden. De lokale politieke partij Democraten.nu vroeg de gemeente de banden met de broeders door te snijden.

Rabo vreesde reputatieschade

Eerder wilde Rabobank „op geen enkele wijze” meewerken aan kwesties „die het aanzien of de reputatie van de bank kunnen schaden, dan wel een gevaar opleveren voor de integriteit van de bank.”

Al in 2008 besloot ING in Nederland wegens „complianceproblemen” geen zaken te doen met de broeders. In Zwitserland sloten UBS (2010) en Credit Suisse (2013) rekeningen van de broeders. In 2014 deed de Bank of Cyprus dat ook. In 2015 volgde de Noorse bank Nordea, en hielden Piraeus Bank, Russian Commercial Bank en Butterfield Bank (Bermuda) de broeders buiten de deur, blijkt uit stukken die NRC heeft.

Topman verdacht

De financiële topman van de broeders, de Noor Bernt Aksel Larsen, wordt door het Nederlandse OM verdacht van valsheid in geschrifte. Eerder is ex-broeder Jonathan van der L. aangehouden op verdenking van onder meer fraude en witwassen.

Onder de Noorse broeders in Nederland zijn hoge ambtenaren van ministeries en Belastingdienst. Prominent broeder Alfonso Boekhoudt werd vorig jaar door het kabinet benoemd tot gouverneur van Aruba.

De leiding van de Noorse broeders was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.