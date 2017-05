Time doet ’t weer

Opnieuw durft Time het aan. Het Amerikaanse weekblad schuwde het afgelopen jaar niet om Donald Trump op een kritische manier op de cover te zetten. Nu richt het zijn pijlen op de banden tussen het Witte Huis en Rusland. Donderdag werd bekend hoe de nieuwste cover eruit komt te zien: een Witte Huis dat verandert in de Basiliuskathedraal op het Rode Plein in Moskou, vlak bij het Kremlin.

Volgens Time-redacteur Matt Vella is het de eerste keer in tien jaar dat de voorpagina niet gepaard gaat met tekst:

Ook maakte het blad, met een oplage van drie miljoen stuks, een animatie van de cover:

Een begeleidende tekst bij deze cover lijkt inderdaad niet nodig. Een verhaal over het Kremlin en het Witte Huis, what’s new, denk je. Het gaat al maanden over de vermeende banden tussen het campagneteam van Trump en Rusland.

Maar vergis je niet. “There is another story taking shape“, schrijft auteur Massimo Calabresi in de bijbehorende longread Inside Russia’s Social Media War on America.

De Witte Huis-Kremlin-metafoor kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. Voor sommigen gaat die over de innige banden tussen teamleden van Trump en Rusland, voor anderen over hoe Russische cybercriminelen computers van de Democratische Partij hebben gehackt tijdens de Amerikaanse presidentscampagne om de verkiezingsuitslag te sturen.

Digitale bekentenissen

Dit artikel focust echter op hoe Rusland de publieke opinie in Amerika zou proberen te beïnvloeden door slim gebruik te maken van sociale media. Een onderzoeker van het Pentagon tegen Time:

“Technologie maakt het mogelijk de democratie te ondermijnen, en dat wordt met de dag makkelijker.”

Op Twitter, Reddit, Facebook en Google laten duizenden mensen per seconde meningen en gedachten achter. Met voldoende computerkracht kunnen al die digitalen bekentenissen verzameld en opgeslagen worden.

Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om mensen in categorieën in te delen op basis van politieke voorkeur, religie of muzieksmaak. Andere algoritmes kunnen zien wie goedgelovig is of wie vatbaar is voor extreme opvattingen. Propagandisten kunnen deze mensen nauwkeurig bestoken met bijvoorbeeld nepnieuws. Dat is precies wat Moskou doet, vertellen inlichtingenfunctionarissen tegen Time.

Een intrigerend detail: vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen verspreidde het nepnieuws zich dat Hillary Clinton een pedofielenclub zou leiden vanuit de kelder van een pizzeria. In districten waar Trump en Hillary nek-aan-nek gingen werd opvallend vaker via Google gezocht op ‘pizzagate’. Het werk van de Russen?

Een rijtje covers

Time verraste vaker vriend en vijand met covers over Trump. Zoals toen het de verkozen president tot Persoon van het Jaar uitriep en een sinister portret van hem afbeeldde:

Of over de chaos in het Witte Huis, een maand na zijn inauguratie:

Deze cover, over een haperende presidentscampagne in 2016, werd zelfs twee keer gebruikt, in augustus en oktober 2016. In oktober veranderde Time de tekst ‘Meltdown’ in ‘Total meltdown’:

In maart 2016 waarschuwde Time voor de nominatie van Trump als Republikeinse presidentskandidaat:

