De Thuiskok: Lamsspiesjes

Het mooie van een mezze, zo’n goedgevulde tafel met allerlei warme en koude Arabische gerechtjes, is dat het eigenlijk nog niet eens het hoofdgerecht is. Eigenlijk volgt er daarna nog een grillsessie, waarbij diverse soorten vlees en groente langskomen. Als u dat haalt tenminste, want de mezze zijn vaak zo verleidelijk dat de buik tegen die tijd meestal wel gevuld is.

Een Arabische grill schotel is niet compleet zonder een paar lamsspiesjes, waarbij er voor de marinade niet alleen kurkuma in poedervorm, maar ook als verse geelwortel wordt gebruikt. Dat is helaas nog niet te krijgen in de supermarkten, dus daarvoor moet u naar de Midden-Oosterse winkel.

Snijd het vlees in mooie gelijke blokken. Stamp in een vijzel de kardemompeulen met de kurkumaplakjes, kurkumapoeder en knoflook en wat zout tot een dikke pasta. Flink vijzelen, want dit duurt wel even. En doe een schort voor. Kurkuma is net inkt, weten wij. Wrijf het kardemommengsel goed door het vlees en laat het vlees 30 minuten tot een paar uur marineren. Halveer de sjalotten en snijd de citroenen in stukken. Rijg het vlees om en om met de citroenen en sjalotten aan lange kebabspiesen (die vind je geregeld bij Turkse winkels) en gril ze op een hete plaat of onder de hete grill in je oven goudbruin en rosé tot gaar, al naar gelang je smaak.