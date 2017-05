Schilderij Basquiat geveild voor recordbedrag

Een doek van de Amerikaanse artiest Jean-Michel Basquiat is donderdagavond bij veilinghuis Sotheby’s verkocht voor 110,5 miljoen dollar (99,5 miljoen euro). Het is het hoogste bedrag dat ooit voor een werk van Basquiat is betaald. Ook werd nog nooit zoveel geld neergelegd voor een Amerikaanse kunstenaar op een veiling.

Het werd schilderde Basquiat in 1982 en draagt geen naam (Untitled). Het stelt een gezicht voor in de vorm van een schedel. Basquiat, die onder het pseudoniem SAMO als graffitikunstenaar in New York bekend werd, overleed in 1988 op 27-jarige leeftijd na een overdosis heroïne.

De beginprijs was vastgesteld op 57 miljoen dollar, maar in een bieding van tien minuten dreven twee kopers, een in de zaal en een aan de telefoon, de prijs flink op. Uiteindelijk werd de verkoop na luid applaus ontvangen in het veilinghuis. De vorige eigenaren van de Basquiat betaalden 19.000 euro voor het werk in 1984. Het was sindsdien niet te koop.

Japanse miljardair

De nieuwe eigenaar is de 41-jarige Japanse verzamelaar Yusaku Maezawa. Meazawa, die miljardair werd in de mode-industrie, stelt het werk eerst beschikbaar voor openbare exposities, en wil het uiteindelijk “een centrale plek” geven in zijn toekomstige museum in Chiba (Japan), zei hij na de veiling in een verklaring. Maezawa kocht in mei 2016 ook een ander werk van Basquiat voor 57,3 miljoen dollar (51,6 miljoen euro). Dat was tot donderdag het hoogste bedrag dat ooit voor een Basquiat is betaald.

Yusaku Maezawa viert zijn aanwinst op Instagram:

I am happy to announce that I just won this masterpiece. When I first encountered this painting, I was struck with so much excitement and gratitude for my love of art. I want to share that experience with as many people as possible. バスキア落札しました。アートを好きになってよかった。このペインティングをはじめて見た時、心からそう思いました。みなさんにも見てもらえる機会を作れたらいいなと思っています。 #jeanmichelbasquiat #basquiat #バスキア #ありがとう @sothebys Een bericht gedeeld door Yusaku Maezawa (@yusaku2020) op 18 Mei 2017 om 5:33 PDT

Het vorige recordbedrag voor een Amerikaans schilderij op een veiling was 105,4 miljoen dollar. Dat werd in 2013 betaald voor Silver Car Crash (Double Disaster) uit 1963 van Andy Warhol.