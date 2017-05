Agenten bedreigd door Erdogan-aanhangers

Agenten in Rotterdam zijn bedreigd en geïntimideerd door aanhangers van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Dat heeft de Rotterdamse burgermeester Ahmed Aboutaleb bevestigd na vragen van een raadslid van Leefbaar Rotterdam. Het gaat om agenten van Turkse afkomst.

Het gaat om “enkele signalen van bedreiging en intimidatie”. Een woordvoerder van Aboutaleb wil desgevraagd niet vertellen hoeveel agenten het betreft. De agenten die hiervan het slachtoffer zijn worden ondersteund door hun leidinggevende, zo schrijft Aboutaleb aan de gemeenteraad. De betrokken agenten hebben geen aangifte gedaan.

Nazorg agenten na omstreden komst Turkse minister Kaya

De bedreiging en intimidatie komen voort uit de nasleep van de omstreden komst van de Turkse minister Fatma Betül Syan Kaya. Zij wilde spreken bij het Turks consolaat in Rotterdam, begin maart dit jaar, over het Turkse referendum. Kaya had hiervoor geen toestemming en werd na veel commotie het land uitgezet. Dit tot woede van een paar duizend Turkse Nederlanders. Zij belaagden de politie, waarna een aantal van hen flinke klappen kreeg van de ME. Ook politiehonden werden ingezet.

De agenten die betrokken waren bij dit incident hebben een “aantal keer een keer gesprek gehad met de leiding. Zij hebben intensieve nazorg gehad. Deze nazorg wordt momenteel nog steeds verleend”, aldus Aboutaleb.

De spanningen in de Turkse gemeentschap in Rotterdam ontstonden na de mislukte couppoging in Turkije van vorig jaar. In totaal zijn er 134 aangiften gedaan die met deze spanningen te maken hebben en 28 verdachten zijn aangehouden. Meer aanhoudingen worden volgens de Rotterdamse burgemeester niet uitgesloten.