‘Probeer het gevoel te vangen’

„Er zit veel moois tussen. Mensen zijn creatief met het onderwerp omgegaan”, zegt Pauke van den Heuvel, plaatsvervangend chef beeldredactie van NRC. Zij heeft een blik geworpen op de meer dan duizend foto’s die tot nu toe zijn ingestuurd voor de fotowedstrijd van de maand mei, met als thema ‘Vrijheid.’

„Leuk om te zien dat het thema op zoveel verschillende manieren is benaderd. En goed dat het niet altijd letterlijk gefotografeerd is, maar juist meer vanuit het gevoel.” Al waren er blijkbaar wel legio fotografen met hetzelfde idee. „Er komen ontzettend veel luchten voorbij, net als wegvliegende vogels, paardenbloemen met pluisjes, springende mensen. En veel die op de rug zijn gefotografeerd, alsof ze de vrijheid tegemoet lopen. Net iets te voorspelbaar.”

Ik ga naar Wonderland. Esmeralda Holman

Ze zag ook veel humor. Zoals de foto Ik ga naar Wonderland van Esmeralda Holman. „Weliswaar volkomen in scène gezet, maar wel heel sprookjesachtig.” Of Ontsnapt, van Hanneke Lucasse. „Een ei, van dichtbij gefotografeerd. Meer zie je niet. Maar je kan je er van alles bij voorstellen. Wat zou hieruit zijn weggevlogen? Je gaat nadenken over wat er buiten de foto is gebeurd, in plaats van wat er op het beeld zelf te zien is.”

Holocaust

.Vrijheid Lonneke Stulen

Vrijheid van Lonneke Stulen noemt Van den Heuvel als voorbeeld van een goed gelukte foto. „Mooi, een oude vrouw in klederdracht bij het Holocaust-monument in Berlijn. Misschien heeft ze zelf de oorlog nog wel meegemaakt. Hier is de vrijheid zowel letterlijk als symbolisch in beeld. Ze loopt als het ware naar het licht. Sereen bijna. Goed moment. En goed qua compositie.”

Ook mooi, vooral vanwege het gevoel, is Mogen zijn, van Yvonne Voeten. „Hier zit emotie in. Blijdschap, vrijheid. Heerlijk, op de schommel weer even kind zijn. Al is de foto technisch zeker niet perfect. Maar dat hoeft ook helemaal niet.”

Statisch plaatje

Want zaken als techniek en compositie zijn volgens Van den Heuvel weliswaar belangrijk, maar zeker niet allesbepalend voor een goede foto. „Als je er te veel op let, loop je het gevaar de foto stuk te maken. Dan zit er geen enkele emotie meer in, hou je een statisch plaatje over. Probeer vooral het gevoel te vangen. Dat houdt het levend, dan blijf je kijken.”

Thema: Vrijheid. Inzenden kan tot 26 mei 17.00 uur op nrc.nl/fotowedstrijd.