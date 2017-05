Poolse oppositiekrant eert Frans Timmermans: ‘Man van het Jaar’

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

Frans Timmermans is vrijdag door het Poolse dagblad Gazeta Wyborcza uitgeroepen tot ‘Man van het Jaar’. De tweede man van de Europese Commissie krijgt de prijs voor de wijze waarop hij de Poolse rechtsstaat en fundamentele waarden in de afgelopen jaren heeft verdedigd. Timmermans komt de prijs vrijdagavond zelf ophalen in Warschau.

Timmermans ligt al anderhalf jaar overhoop met de Poolse regering, over een reeks hervormingen en besluiten die volgens de Commissie de Poolse rechtstaat ondergraven. Zo is de leiding van het Poolse Constitutionele Hof vervangen en is de benoeming van nieuwe opperrechters doorgedrukt, ondanks brede, internationale kritiek hierop.

Massale demonstraties

De Poolse oppositie staat vrij machteloos, omdat regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) de meerderheid heeft in het parlement (de Sejm). Sinds het aantreden van de partij zijn geregeld massale demonstraties in Polen. „Frans Timmermans is een grote vriend van Polen”, zegt Jaroslaw Kurski, adjunct-hoofdredacteur van Gazeta, op nieuwssite Wirtualnemedia. Hij noemt de Nederlandse eurocommissaris „de verdediger van de waarden waarop de Europese Unie is gebouwd.”

De Commissie voert sinds vorig jaar een formele dialoog met Warschau, tot nu toe hebben de vele brieven uit Brussel nog weinig effect gehad, al lijkt de ‘grote schoonmaak’ die PiS zei te willen doorvoeren wel te zijn afgeremd. Deze week raakte de Poolse regering verder in het nauw, doordat tientallen EU-lidstaten in Brussel openlijk hun steun uitspraken voor wat Timmermans tot nu toe heeft gedaan.

Václav Havel

Dat EU-landen een mede-lidstaat zo direct aanspreken, is nog nooit eerder gebeurd. „Dit is geen gevecht tussen Frans Timmermans en Polen – zoals de Poolse regering het presenteert”, zegt Timmermans hier zelf over tegen Gazeta Wyborcza. „Een overduidelijke meerderheid van de EU-lidstaten spreekt zijn zorgen uit over de Poolse rechtsstaat.”

De prijs, die sinds 1999 wordt uitgereikt, ging eerder naar onder meer de Tsjechische oud-president en -dissident Václav Havel, de Hongaars-Amerikaanse filantroop George Soros, de Duitse politici Joschka Fischer en Günter Verheugen, de Amerikaanse historicus Timothy Snyder en, in 2014, de Russische dissident en oud-oligarch Michail Chodorkovski.