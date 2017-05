Peter Bosz verkozen tot coach van het seizoen

Peter Bosz heeft de Rinus Michels Award 2017 voor beste voetbalcoach van de Eredivisie gewonnen. De trainer van Ajax leidde zijn club het afgelopen seizoen voor het eerst in 21 jaar naar een Europese finale; die van de Europa League. Bosz wist daarbij goede resultaten vaak te koppelen aan aantrekkelijk spel.

Bosz is door zijn collega’s verkozen boven de andere genomineerden: Giovanni van Bronckhorst, die Feyenoord voor het eerst in achttien jaar naar het kampioenschap leidde, Mitchell van der Gaag (lijfsbehoud met Excelsior), Henk Fraser (bekerwinst met Vitesse) en Erik ten Hag (vierde in de Eredivisie met FC Utrecht).

Ajax moet de finale overigens nog spelen. Volgende week op woensdag 24 mei treedt de Amsterdamse club aan in Stockholm tegen Manchester United.

Ajax beste jeugdopleiding

Ook de prijs voor beste coach van de Jupiler League werd uitgereikt. Die ging naar Maurice Steijn, coach van kampioen VVV Venlo. Ajax kreeg de prijs voor beste jeugdopleiding van het seizoen. Bij de amateurs werden coach Jan van Raalte van SC Genemuiden en de jeugdopleiding van Excelsior Maassluis bekroond.

De Rinus Michels Awards wordt door vakblad De Voetbaltrainer sinds het seizoen 2003-2004 uitgereikt en is vernoemd naar de voormalige trainer van onder meer Oranje, Ajax en FC Barcelona. Onder Michels’ leiding won het Nederlands Elftal in 1988 het EK voetbal in Duitsland. Michels, die bekend stond als medegrondlegger (samen met Johan Cruijff) van het totaalvoetbal, werd in 1999 door de FIFA uitgeroepen tot beste coach van de 20ste eeuw.