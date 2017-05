Oorlogsfotograaf Stanley Greene overleden

De Amerikaanse fotograaf Stanley Greene (1949-2017) is vrijdag overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van NOOR, het internationale fotoagentschap waar Greene de afgelopen tien jaar aan was verbonden.

Greene, die meerdere malen werd bekroond waaronder met een World Press Photo Award, fotografeerde veel in conflict- en oorlogsgebieden, waaronder Irak, Rwanda en Soedan.

Greene werd het meest bekend door zijn verslaggeving van het conflict in Tsjetjenië vanaf 1994 waarvan zijn werk werd samengebracht in het boek Open Wound (2004). Zijn werk verscheen in bladen als New York Times Magazine, Newsweek en Paris Match.