Onberekenbare Trump maakt grote wereldtrip

Terwijl Washington nog in de ban is van de onrust in en om het Witte Huis, mag president Trump zelf even de deur uit voor zijn eerste buitenlandse reis als president. Dat lijkt goed uit te komen, maar naar verluidt heeft de president helemaal geen trek in reizen. Hij zou sterk hechten aan zijn vertrouwde omgeving, schreef The New York Times. De 45ste president is een homebody, een huismus.

Vijf landen in negen dagen Bekijk de internationale hordeloop van Trump.



Toch heeft de reis alle kenmerken van een Trump-project. De president doet vijf landen aan in negen dagen, hij zal tientallen regeringsleiders ontmoeten, vrijwel elke brandhaard in de wereld bespreken, drie topconferenties bijwonen, wapens verkopen en in drie dagen heilige plaatsen van maar liefst drie wereldgodsdiensten bezoeken. Het is extravagant, het is patserig, het zal mooie plaatjes opleveren -maar het is ook een politieke hordeloop.

De kans dat Trump komende week een poortje omgooit, een incidentje veroorzaakt, is niet denkbeeldig. Hij heeft naar verluidt niet veel geduld voor complexe zaken en details. En in de afgelopen weken was er met FBI-directeur Comey en de aanstelling van een speciale onderzoeker ook genoeg om hem af te leiden van de buitenland-dossiers. Bovendien heeft hij de gewoonte voor de camera’s te zeggen waar hij zin in heeft en dat is niet altijd hetzelfde als zijn staf voor hem heeft bedacht.

De nieuwsgierigheid is groot. De hele wereld wil zien hoe Trump het ervan af brengt en zijn gesprekspartners zullen willen taxeren wat ze nu aan de man hebben die onverwachts het presidentschap won en sindsdien onafgebroken in het nieuws is geweest –vaak in negatieve zin.

Trump is een onberekenbare grootheid die bovendien alles anders wilde doen. Hoe zal zijn befaamde ‘America First’ in de praktijk ingekleurd worden? Schuilt in Trump, zoals veel vrienden van de VS nog steeds hopen, een traditionele Republikeinse president, die begrijpt dat de VS een rol te vervullen heeft op het wereldtoneel?

Het parcours dat Trump in hoog tempo moet lopen is niet gering. Het begint dit weekend in Riad waar hij zal deelnemen aan de Riad Summit, drie topconferenties gevlochten tot één grote happening met 55 leiders uit de Islamitische wereld. Op de gastenlijst staat ook president Bashir van Soedan, die verdacht wordt van genocide – om maar één diplomatiek risico te noemen

Trump zal er onder andere een belangrijke toespraak over de islam houden. Er zullen wapendeals ter waarde van honderd miljard worden gesloten en volgens The Washington Post zal Trump de oprichting van een alliantie van tussen de VS en de Golfregio aankondigen.

De Saoedi’s zien Trump graag komen: ze willen hem graag aan hun zijde in het conflict met Iran. Ook premier Netanyahu zal hem met warmte verwelkomen. Na Israël volgt de paus, die al heeft gezegd dat hij vooral wil luisteren.

De tweede helft van de reis zou wel eens lastiger kunnen worden. In Brussel ontmoet hij vertegenwoordigers van de EU, waarover hij zich laatdunkend uitliet. Hij luncht met president Macron, die eerder kritiek op hem had. En ’s avonds eet hij met leiders van NAVO-landen die volgens Trump niet genoeg geld uitgeven aan defensie en zich zorgen maken over de Amerikaanse steun voor de alliantie.

En alsof dat nog niet genoeg was, mag hij volgend weekend op Sicilië doorbrengen met de leiders van de G7 en een heel pakket mondiale hoofdpijn-dossiers. Trumps ‘maidentrip’ is beslist geen snuffelstage.