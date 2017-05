NVWA openbaart lijst met onhygiënische winkels

Tussen 2013 en juli 2016 stonden ruim tweehonderd bedrijven onder verscherpt toezicht vanwege de slechte hygiëne en voedselveiligheid. Dat blijkt uit een lijst die de Nederlandse Voedsel- Warenautoriteit (NVWA) op verzoek van RTL Nieuws openbaar heeft gemaakt.

Het gaat om verschillende soorten bedrijven: van filialen van grote supermarktketens als Albert Heijn, Jumbo, Aldi en Dirk, tot kleine bakkerijen, toko’s en slagerijen. In de verslagen van de NVWA zijn soms verontrustende dingen te lezen over “verpakkingen die doordrenkt zijn met rattenurine” en “aangevreten verpakkingen”.

In Noord- en Zuid-Holland is het aantal zaken dat onder toezicht stond het hoogst. Enkele bedrijven werden direct gesloten na inspectie. Daarvan gingen sommige winkels weer open nadat de hygiëne en voedselveiligheid was verbeterd, andere zaken bleven dicht. Het is niet bekend of er winkels zijn uit de openbaar gemaakte lijst die momenteel nog steeds onder toezicht staan.

Inspectieresultaat normaal gesproken geheim

Dat de NVWA de informatie openhaar heeft gemaakt is opvallend, omdat dergelijke inspectieresultaten doorgaans niet met consumenten worden gedeeld. Tegenover RTL Nieuws laat de NVWA weten dat hier in de toekomst verandering in zal komen:

“Het doel is om al onze inspectieresultaten in 2022 actief openbaar te maken.”

Inspecteurs van de NVWA geven een schriftelijke waarschuwing als de hygiëne in een winkel niet op orde is. In ernstige gevallen wordt een boete uitgedeeld. Als een bedrijf binnen twee jaar drie boetes krijgt, komt het onder verscherpt toezicht te staan. Als er geen verbetering optreedt wordt de zaak gesloten. In zeer ernstige gevallen is ook onmiddellijke sluiting mogelijk.