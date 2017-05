‘Adviseur Trump genoemd in Rusland-onderzoek’

In het strafrechtelijk onderzoek dat momenteel gaande is naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen is de naam opgedoken van een vooraanstaande functionaris in het Witte Huis. Dat meldt The Washington Post vrijdag op basis van bronnen dicht bij het onderzoek. De naam van de persoon is niet bekendgemaakt, maar het zou gaan om een naaste adviseur van president Trump.

Volgens de The Washington Post is niet zeker dat de functionaris strafrechtelijke vervolging tegemoet zal zien. De krant wijst erop dat het onderzoek zich nu ook richt op financiële misdrijven die mogelijk door mensen dicht bij Trump zijn gepleegd.

Het nieuws komt op het moment dat het onderzoek naar rol van Rusland bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen met de aanstelling van de voormalige FBI-directeur Robert Mueller als speciale aanklager een nieuwe fase is ingegaan.

De bronnen zeggen tegen de The Washington Post dat het onderzoek zich vooral richt op campagnemedewerkers van Trump die nu geen deel meer uitmaken van het team van de president, zoals de opgestapte nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn en campagneleider Paul Manafort, die ook opstapte.

Flynn sprak voor zijn benoeming met de Russen over de sancties tegen het land, Manafort zou miljoenen hebben ontvangen van de partij van de pro-Russische, Oekraïense ex-president Viktor Janoekovitsj.

James Comey

The New York Times schreef vrijdag dat Trump vorige week tegenover Russische functionarissen zou hebben verklaard dat met het ontslag van FBI-directeur James Comey “grote druk” van zijn schouders is weggenomen. Hij zou Comey, die het onderzoek leidde naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en Trumps rol daarin, “een echte mafkees” hebben genoemd. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov en de Russische ambassadeur waren vorige week op bezoek in het Witte Huis, een dag na het ontslag van Comey.

In een reactie op het nieuws van beide kranten laat het Witte Huis weten dat de manier waarop James Comey omging met het onderzoek naar de rol van Rusland de diplomatieke betrekkingen met Rusland schaadde en dat dát de reden was voor zijn ontslag.