‘Merkel wil Duitser als opvolger Draghi’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en haar minister van Financiën Wolfgang Schäuble willen dat de Duitser Jens Weidmann de opvolger wordt van Mario Draghi als president van de Europese Centrale Bank (ECB).

Dit meldt het doorgaans goed ingevoerde weekblad Der Spiegel op basis van anonieme bronnen. De ambtstermijn van Draghi loopt eind 2019 af en is niet hernieuwbaar. Weidmann (49) is nu president van de Duitse Bundesbank en in die hoedanigheid lid van het ECB-bestuur. Hij staat bekend als tegenstander van het massale opkoopprogramma van staats-en bedrijfsleningen dat de ECB onder leiding van Draghi uitvoert.

Nadat de ECB eerder werd geleid door een Nederlander (Wim Duisenberg), een Fransman (Jean-Claude Trichet) en een Italiaan (Mario Draghi) is het nu tijd voor een Duitse baas van de centrale bank, vinden Merkel en Schäuble volgens Der Spiegel.

Toen in 2011 de opvolging van Trichet aan de orde was, was al een Duitser in beeld als ECB-president: Weidmanns voorganger Axel Weber. Weber trad echter voortijdig af uit onvrede met een eerder programma waarbij de ECB, toen nog zeer beperkt, staatsleningen kocht.

Merkels partij, de CDU, staat op kop in de peilingen in de aanloop naar de Duitse verkiezingen in september. Er bestaat een gerede kans dat zij nog steeds bondskanselier is wanneer de opvolger van Draghi eind 2019 aantreedt.