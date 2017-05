Want wie denkt dat jongeren niets over politiek weten, zou eens een paar uur op de publieke tribune van de Tweede Kamer moeten zitten. Ieder kwartier komt er een nieuwe schoolklas binnen, zo’n 25 per dag en meestal onder begeleiding van ProDemos. Die stichting heeft als een van haar doelstellingen iedere Nederlander vóór zijn of haar achttiende jaar de Staten-Generaal te laten zien.

David van Dam