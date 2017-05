Koers Value8 beweegt niet meer

Veel rode vlaggen op straat gaan doorgaans gepaard met het aanheffen van ‘de internationale’. Veel rode vlaggen op de beurs luiden doorgaans de val van een aandeel in.

Bij Value8 niet. Na een zwaar jaar presenteerde de investeringsmaatschappij van Peter Paul de Vries woensdagavond het jaarverslag. Voor het eerst in jaren staat daar een verlies onder de streep (779.000 euro).

„Niet uitgesloten” is bovendien dat de cijfers nog neerwaarts worden bijgesteld. Het jaarverslag is namelijk nog niet goedgekeurd door de accountant. En dat terwijl op 30 april – toen Value8 de wettelijke deadline voor deponering van het jaarverslag overschreed – nog werd beloofd dat het jaarverslag er goedgekeurd en wel binnen twee weken zou liggen.

„Het is een beschamende gang van zaken”, vindt Joost Schmets van beleggersvereniging VEB, waar De Vries zelf van 1995 tot 2007 de scepter zwaaide. De VEB sprak na het missen van de deadline van 30 april al van „een rode vlag” voor beleggers.

Volgens Value8 hangt het uitblijven van de accountantsverklaring samen met drie „technisch zeer complexe” transacties vorig jaar. Maandag meldde Value8 echter nog dat de accountant langer nodig had vanwege publiciteit over schimmige deals van deelneming BK Group, een trustkantoor. „Er zijn steeds andere redenen waarom de jaarrekening te laat komt”, zegt Schmets. „Dit verbaast ons enorm. De Vries en de accountant hebben heel veel uit te leggen.”

Wonderen

Value8 ligt al een jaar onder vuur. Topman De Vries werd een BN’er in zijn VEB-tijd, toen hij streed voor beleggersbelangen. Bedrijven als Ahold en World Online dwong hij via de rechter tot miljoenencompensaties. Met zijn welbespraakte gehamer op transparantie en kritische vragen over bonussen maakte hij het topmannen lastig.

Met die nagenoeg onaantastbare reputatie richtte De Vries in 2008 zijn eigen beursbedrijf op. Dat ging lange tijd goed. Sinds de start steeg de koers van circa 0,75 euro naar zo’n 10 euro.

Tot vorig jaar mei oud-analist Roel Gooskens een kritische analyse maakte van het Value8-jaarverslag op de financiële website Follow the Money. Er volgde een serie artikelen waarin verschillende deelnemingen van Value8 gefileerd werden. Gooskens sprak van opgeblazen winsten, verborgen verliezen en een kaartenhuis. De koers van Value8 daalde met ruim 30 procent naar onder de 7 euro.

„Stemmingmakerij”, verweerde De Vries zich, „grotere onzin kan niet geschreven worden”. Beleggers wees hij op Value8’s financiële gezondheid en beloofde hij meer transparantie.

Toch keerde de koers niet terug naar zijn oude niveau, wat een probleem is aangezien de groei al die tijd juist met aandelenemissies bekostigd werd.

Opvallend genoeg daalde de koers ook nauwelijks. Terwijl daar genoeg aanleiding voor was.

Value8 meldt desgevraagd „in beginsel” geen uitspraken over de koers te doen. Het meldt ook dat sommige beleggers „op prijs stellen” dat alsnog het jaarverslag gepubliceerd is en dat „veel van de activiteiten” zich vorig jaar „positief hebben ontwikkeld”. „In de media lijken alleen negatieve zaken de aandacht te krijgen”.

„Waarom de koers niet verder daalt? Een reden is omdat er al heel veel beleggers uit Value8 zijn gestapt en degenen die er nog zitten die hard fans zijn”, zegt Olsny Freitas, de directeur van investeringsonderzoeksbureau Adeptify die eerder een rapport over Value8 schreef. „Particuliere beleggers hebben veel moeite met verkopen als ze verlies lijden. Ze zijn immuun geworden voor het negatieve nieuws en vragen zich af hoe ver het nog kan dalen. Ik heb met aandeelhouders gepraat. Die zeggen: ik koop de man. Die beleggen echt in Peter Paul de Vries.”

Grootaandeelhouder ‘Ome Koos’

De belangrijkste verklaring is echter Koos Visser. ‘Ome Koos’ wordt hij op beleggersforum IEX (toevallig een Value8-deelneming) genoemd. J.P. Visser heet hij in de registers van toezichthouder AFM. Value8 kent drie grote aandeelhouders. Naast De Vries zelf (ongeveer 25 procent van de aandelen) en verzekeraar NN (zo’n 10 procent) is dat de ‘mysterieuze’ Visser.

Visser (74) werkte als ingenieur bij Shell, zat tot 2013 bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en is een actieve particuliere belegger. Databank Company.info leert dat hij recent nog investeerde in de speelfilm Het Verlangen met Chantal Janzen. Over zijn beleggingen in Value8 wil hij niets kwijt. „U kunt vragen wat u wilt. Ik ga u daar geen toelichting op geven”, zegt Visser telefonisch. Toen NRC hem in 2010 sprak, was hij iets spraakzamer. „Als De Vries erin stapt, zal het wel goed zijn”, verklaarde hij zijn investering in een vogelvoerbedrijf.

Sinds afgelopen zomer is Vissers belang in Value8 flink gestegen, zo blijkt uit het AFM-register. In 2012 had Visser een belang van zo’n 10 procent, in november was dat gestegen naar 16 procent en begin mei schoot hij door de grens van 20 procent.

Een deel van de verklaring ligt erin dat Visser vorig jaar groot inkocht bij een aandelenemissie van Value8. En het lijkt erop dat hij op de beurs de aandelen opkoopt die andere beleggers kwijt willen. „Hoe meer de koers van Value8 daalt, hoe minder zijn grote pluk aandelen waard is. Het is dus in zijn belang dat de koers omhoog gehouden wordt.”

Omdat er weinig handel in het aandeel is, kan dat met relatief weinig geld. Waarschijnlijk is Visser voor de uitbreiding van zijn belang van 10 naar 20 procent niet meer dan 2 tot 2,5 miljoen euro kwijt geweest. Indien Visser inderdaad de koers ondersteunt, is de vraag hoe lang hij dat zal blijven doen. Die vraag stelt ook een kritische deelnemer van een beleggersforum op IEX.nl. „Ik weet niet hoe diep de zakken van ome Koos zijn…”