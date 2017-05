God

Joëlle van Bruggen (15), mavo 3

Woont met: vader, moeder, stiefvader (om de week); oudere broer en zus, stiefzus

Vader: politie-teamchef

Moeder: basisschooldirecteur

„Dit jaar heb ik stagegelopen bij het COA. Daar zag ik mensen die alles hebben achtergelaten. Ze weten niet wat hen te wachten staat in Nederland. Ik kan dat wel ongeveer inschatten: ze krijgen moeilijk een baan, worden snel gediscrimineerd. Het is nu ook zo dat er 20 miljoen mensen honger lijden. Ik denk niet dat er een God is die dat allemaal toestaat. Twee maanden geleden ben ik van mijn geloof afgestapt. Ik heb er diep over nagedacht en geprobeerd er met vrienden over te praten, maar die snapten mij niet goed. Mijn stiefvader begreep het al veel meer. Nu denk ik soms als ik ergens mee zit: ik ga bidden – o nee, er is toch niemand die luistert. Dan ben je teleurgesteld over wat je is wijsgemaakt.”

Een vriendin. Soort van

„Mijn ouders zijn gescheiden in 2011, ik zat in groep 5. Ik heb het bewust meegemaakt, maar ik heb niet alles begrepen denk ik. Ik zag dat mijn broer en zus opeens heel hard begonnen te huilen, dat maakte mij ook verdrietig. Ik was blij dat ik kon kiezen wat ik wilde. Mijn broer en ik wonen om de week bij mijn vader en mijn moeder; mijn zus woont vast bij mijn vader. Ik heb nu een heel ander leven eigenlijk. Maar ik ben nu ook gelukkig. Mijn stiefvader voelde al snel vertrouwd. Mijn vader heeft een vriendin, soort van. Het is niet heel duidelijk wat ze zijn. Maakt niet uit. Als mijn ouders gelukkig zijn, ben ik ook gelukkig.”

Vriendjes

„Ik heb drie maanden verkering gehad. Ik was heel erg verliefd op hem, alleen hij kon mij soms niet begrijpen. Dat deed best wel pijn. Hij negeerde mij een hele week. Toen ik vroeg wat er aan de hand was, reageerde hij alsof het hem niet kon schelen. Toen heb ik het uitgemaakt. Ik denk dat het wel belangrijk is om vriendjes te hebben, zodat je dingen kunt uitvinden – gevoelens en zo. Maar ik ben er minder mee bezig dan eerst. Ik wil ook veel met vriendinnen omgaan en genieten terwijl ik vrijgezel ben.”

De wereld veranderen

Dit zegt haar moeder „Ik weet niet of het een heel bewuste keuze is om niet meer te geloven. Joëlle is op en top puber, lekker aan het ontdekken, vrij. Ik denk dat het geloof daar nu niet bij past.”

„Na de mavo ga ik havo doen en dan wil ik hbo social work doen, richting vluchtelingen. Ik word best wel verdrietig over de verschrikkelijke situaties waar mensen in zitten. Ik zou niet in mijn eentje de wereld kunnen veranderen, maar ik denk wel dat het zou helpen als iedereen een steentje bijdraagt. Maar dat doen mensen niet. Ik wil mensen graag de ogen openen. Kijk hoe goed wij het hebben. Wij kunnen ook wel iets doen.”

Meedoen? Mail naar pubers@nrc.nl.