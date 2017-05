Dit weekend is het voorjaarscongres van de VVD op Papendal, de plek waar veel afgetrainde topsporters bivakkeren. Wat dat betreft is het jammer dat de crematiekeizer er niet meer bij is. Die heeft na alle integriteitsheisa de voorzittershamer ingeleverd. Voor het beeld had ik zijn aanwezigheid geweldig gevonden. Dat die bolle dat sportcentrum binnenwandelt en door de gangen loopt. Tussen al die foto’s van die graatmagere atleten. Een omhelzing met Ton Elias had me ook wel wat geleken. Maar Henry is er dus niet bij in Papendal.

Of zal hij er toch zijn? Gewoon als anoniem lid van de rechtse kudde? Denk dat alle leden bij aankomst toch even het parkeerterrein afspeuren om te zien of zijn rouwauto er staat. Persoonlijk acht ik de kans groot dat hij er gewoon is. Hij wil namelijk bedankt worden. Daarbij vindt hij zelf nog steeds dat hij niks fout heeft gedaan. En in de ogen van veel VVD’ers is het ook allemaal niet zo verkeerd. In die kringen is het vuige overnametrucje van Henry gewoon slim. Dat is iets heel anders dan fout.

Heb wel weer met hun grote roerganger Mark te doen. Die moet voor de zoveelste keer aan een bomvolle zaal uitleggen waarom iemand is afgetreden. Hij zal mooie dankwoorden zoeken en vinden. En hij zal de crematiekeizer heel laten. Terwijl iedereen weet: die zaak van De Lucratieve, zoals de winkel van Henry wordt genoemd, is zo rot als een mispel.

Is die aardige Mark zo langzamerhand niet hartstikke hees na alle excuses van de laatste jaren? Even een paar namen: de corrupte Limburger Jos van Rey; de smeergeld slurpende Ton Hooijmaijers die zijn voornaam nogal eer aan deed; de aan alle kanten failliete Schiedamse dorpsgek Wilma Verver, die binnenkort met een Daklozenkrant voor het laatste Blokkerfiliaal staat; de beetje slordig declarerende Mark Verheijen; het dubieuze bijbanenwonder Hans van Baalen; de deze week weer in opspraak geraakte bonnetjeszoeker Fredje Teeven; zijn zacht verwarde kompaan Ivo Opstelten; de schnabbelkampioen Loek Hermans, die de crematiekeizer behendig terzijde stond; de demente corpsbal Ard van der Steur; het komische kermisnummer Anouchka van Miltenburg, en zo zou ik nog wel een krantje door kunnen gaan.

Elke keer moest Rutte weer diep inademen om iets over een van deze kneuzen te zeggen. Vrees dat hij na het laatste akkefietje van zijn voorzitter uitgeput en moedeloos is. Een depressie ligt op de loer. Waarom had niemand binnen de partij deze dikke charlatan gescreend? Elke stoethaspel kan dus met een door hemzelf in elkaar geflanst cv voorzitter van de grootste partij van Nederland worden. Henry was gewoon een geklofte taxichauffeur die ooit gewoon Hennie heette. Zo hadden zijn ouders hem genoemd. Maar toen hij in beeld kwam bij de kakkers van de VVD heeft hij die naam aangepast en er Henry van gemaakt. Klinkt chiquer. Binnen de partij was iedereen trouwens hartstikke enthousiast over de preses. Je kon met hem lachen en hij tapte graag een mop en een biertje. Dan voldoe je eigenlijk al aan alle eisen van de liberalen.

Een prominente VVD-er vertelde mij dat de crematiekeizer dit jaar eigenlijk zelf informateur had willen worden. Volgens Henry zou hij het veel beter doen dan Edith Schippers. Domweg omdat hij op alle stoelen van alle partijen zou gaan zitten. Namens GroenLinks zou hij het woord voeren tegen informateur Keizer, maar ook zou hij de standpunten van D66 uiteenzetten tegen dezelfde Keizer en ook de principes van het CDA en de SP zou hij met verve verdedigen. Zo had hij het aan Mark voorgesteld. Iedereen een weekje vakantie en als ze terugkwamen was er een kabinet. Zo deed hij dat op zijn werk ook al jaren. Mark vond het geen slecht idee. Henry was tenslotte heel integer.

Laatste vraag: zijn alle media op het VVD-congres uitgenodigd? Dat uitnodigingenbeleid is namelijk nog gebeurd onder supervisie van crematiekeizer Henry en iedereen weet dat hij op dat gebied nog wel eens wilde selecteren. Dus het kan best zijn dat de NRC er niet in mag in verband met lullige stukjes van een bepaalde zaterdagcolumnist. Op zich zou ik dat wel weer heel geestig vinden. Net als dat Henry die stukjesschrijver heel graag gratis wil cremeren. Ja, je kunt veel zeggen van VVD-ers, maar humor hebben ze wel.