Get Me Roger Stone: haat is sterker dan liefde

Documentaire Regie: Dylan Bank, Daniel DiMauro, Morgan Pehme. Netflix, 101 minuten. ●●●●●

Roger Stone is misschien wel de allergrootste fan van Richard Nixon, de Amerikaanse president die in 1974 moest aftreden door de Watergate-affaire. In de verbijsterende documentaire Get Me Roger Stone laat hij vol trots de tatoeage van Nixons gezicht op zijn rug zien. „Het is een herinnering dat je moet doorvechten. Je bent niet klaar als je verslagen wordt, je bent klaar als je stopt.”

Momenteel is Nixon de enige Amerikaanse president die gedwongen werd om af te treden. De bewondering van Stone, die op jonge leeftijd voor Nixon werkte en moest getuigen tijdens de Watergate-hoorzittingen, werd na het schandaal alleen maar groter.

Journalist Jeffrey Toobin (The New Yorker) noemt Stone „de sinistere Forrest Gump van de Amerikaanse politiek”. Hij leek op te duiken bij vrijwel ieder politiek crisismoment in de recente geschiedenis van de VS. Met vuile trucs probeert hij al veertig jaar politieke overwinningen te behalen voor zijn opdrachtgevers. Moet je iemand kapotmaken? Dan haal je Roger Stone erbij. Stone maakte een smerige vorm van lobbyen populair in Washington DC en is er trots op dat hij zo wordt gehaat. Zijn grootste prestatie? Van goede vriend Donald Trump een politiek figuur maken.

Recentelijk werd hij genoemd als de man die Trump adviseerde om FBI-baas James Comey te ontslaan, iets wat Trump ontkende in een tweet. Stone was de eerste die in Trump een perfecte president van de Verenigde Staten zag. Al in 1988 probeerde hij hem over te halen om zich kandidaat te stellen.

Trump zelf heeft ook meegewerkt aan de documentaire, in een interview dat is opgenomen voordat hij de verkiezingen won. Get Me Roger Stone opent met de speech die Trump gaf tijdens de Republikeinse Conventie in de zomer van 2016, waar we Stone tevreden zien toekijken. Tijdens die conventie liep Stone rond met complotdenker Alex Jones van het beruchte platform Infowars. Stone draagt een T-shirt met het hoofd van Bill Clinton erop, waar de tekst ‘verkrachter’ onder staat.

Volgens de hoofdpersoon leven we nu in het ‘Stone-tijdperk’, een tijd waarin smerige trucs en genadeloze campages in de mode zijn. Het bevestigt een van zijn belangrijkste ‘Stones Rules’, regels die een rode draad vormen in de documentaire: haat is een sterkere drijfveer dan liefde.