Grieks parlement stemt opnieuw voor bezuinigingen

Het Griekse parlement is op donderdagavond akkoord gegaan met een nieuw pakket aan bezuinigingen. Dit moet de weg vrijmaken voor een steunpakket van de Europese Unie (EU) en het International Monetair Fonds (IMF) ter waarde van 7,5 miljard euro en een kleine vermindering van de schuldenlast, zo meldt persbureau AP.

Alleen de 153 parlementsleden behorend tot de linkse regering van premier Alexis Tsipras stemden in met de bezuiningsmaatregelen. De 128 leden van de oppositie waren tegen.

Bezuinigingen pas ingevoerd in 2020

Het bezuinigingspakket ter waarde van 4,9 miljard euro zorgt ervoor dat de inkomens van de Grieken nog verder dalen. Vooral het snijden in de pensioenuitgaven zal veel Grieken treffen. Veel families houden zich in leven via de relatief hoge pensioenuitkering. Daarnaast wordt de drempel voor het belastingvrije inkomen verlaagd waardoor Grieken meer belasting moeten betalen.

Deze maatregelen worden pas ingevoerd in 2020, een jaar na het aflopen van de regeringstermijn van Tspiras. De Griekse premier kwam aan de macht met de belofte om een einde te maken aan de bezuinigingsmaatregelen maar door de lage economische groei blijft Griekenland afhankelijk van steun van de EU en het IMF.

‘Land is veranderd in bezuinigingskolonie’

Volgens de viceminister van Financiën George Houliarakis is het bezuinigingspakket een “noodzakelijk compromis”. De EU eist dat Griekenland verder hervormt voordat het aankomende maandag een beslissing neemt over het steunpakket. De Griekse oppositieleider Kyriakos Mitsotakis liet in het parlement weten dat “ons land veranderd [is] in een bezuinigingskolonie”.

Voorafgaand de stemming demonstreerden ongeveer 15.000 Grieken voor het parlement in Athene. Ze chanteerden leuzen “stop het stelen van belastingen”. Een klein deel van de demonstranten gooiden met benzinebommen naar de politie, die daarop traangas inzette.