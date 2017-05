Gaviria pakt vierde etappe in Giro d’Italia

Fernando Gaviria (Quick Step) is de winnaar van de dertiende etappe van de Giro d’Italia. Hij pakt daarmee alweer zijn vierde etappewinst. Tom Dumoulin behoudt, zoals verwacht, de roze leiderstrui. Ook Bauke Mollema blijft op zijn derde positie in het algemeen klassement staan.

Voor de start van de vlakke 167 kilometer tussen Reggio Emilia en Tortona was al duidelijk dat het op een sprint zou uitdraaien. Al vroeg deden de renners Matej Mohoric (UAE), Vincenzo Albanese (Bardiani-CSF) en Pavel Broett (RusVelo) een vluchtpoging en het drietal wist uiteindelijk maximaal 2,5 minuut te pakken op het peloton. Op 20 kilometer van de streep moesten de ontsnappers er toch aan geloven en werden ze ingerekend. In de massasprint was Fernando Gaviria wederom het snelst.

Dopingzondaars

Vrijdag bleek verder dat ook de B-stalen van de op doping betrapte renners Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni positief testten. De Italianen van ploeg Bardiani-CSF mochten niet deelnemen aan de Giro, omdat zij in april werden betrapt op het gebruik van groeihormonen.

Betrapte renners kunnen met een B-staal een tegenexpertise aanvragen. Vervolgens wordt alleen getest op het verboden middel dat in het bloed is aangetroffen. Pirazzi en Ruffoni hangt nu een lange schorsing en ontslag bij hun wielerploeg boven het hoofd.

Etappe van zaterdag

Zaterdag volgt een etappe van 131 kilometer van Castellania naar Oropa. In tegenstelling tot de etappe van vrijdag eindigt deze rit met een steile beklimming van ruim 11 kilometer. Dumoulin zal vermoedelijk alert moeten zijn op aanvallen van klassementsrenners.

Net als de dertiende etappe is ook de etappe van zaterdag een eerbetoon aan de Italiaanse wielerlegende Fausto Coppi: de etappe van vrijdag eindigde in Tortona, de plaats waar hij in 1960 overleed. Een dag later vertrekken de renners vanuit Castellania, de plaats waar Coppi in 1919 werd geboren.