Fotograaf Dana Lixenberg wint prestigieuze Duitse prijs

De Nederlandse fotografe Dana Lixenberg is donderdagavond uitgeroepen tot winnaar van de prestigieuze Deutsche Börse Photography Foundation Prize 2017. Aan de prijs zit een geldbedrag verbonden van 30.000 pond (35.000 euro). De prijs werd uitgereikt in The Photographers’ Gallery in Londen.

Lixenberg krijgt de prijs voor haar werk in het boek Imperial Courts uit 2015. Daarin portretteerde ze over een periode van twee decennia de bewoners en de straatbendes, zogeheten gangs, van de achterstandswijk Imperial Courts in de Amerikaanse stad Los Angeles. De jury roemde in The Guardian Lixenbergs “uitgebreide en afgemeten” serie foto’s:

“Haar werk is tegelijkertijd ingetogen en empathisch. Het reflecteert een coole soberheid, wat haar onderwerpen in staat stelt hun blik en context te bezitten zonder een spoor van sentimentaliteit of grandeur.”

Lees ook wat we eerder schreven over Imperial Courts: Leven zonder nooduitgang

Doel van haar fotoproject was voor Lixenberg om de bewoners van het sociale huurwoningenproject waardiger af te beelden dan ze in de media werden neergezet; niet als een groep arme en boze Afro-Amerikanen, maar als individuen met eigen plannen en dromen.

Doorbraak

Lixenberg (52) brak in 1993 door met haar eerste serie foto’s die ze maakte in Imperial Courts, nadat ze daar voor weekblad Vrij Nederland heen was gestuurd voor een reportage over de nasleep van de rassenrellen een jaar eerder. Het was een begin van een internationale carrière waarin ze onder meer fotografeerde voor New York Times Magazine en Newsweek. Ze portretteerde onder meer beroemdheden als John McEnroe, Iggy Pop en Sean Penn. Haar boek Imperial Courts werd eerder al genomineerd voor beste fotoboek van 2015 tijdens de Paris Photo Aperture Foundation PhotoBook Awards dat jaar.

De Börseprijs, opgericht in 1996, is internationaal gezien een van de belangrijkste prijzen op het gebied van fotografie. Hij wordt jaarlijks uitgereikt aan een nog levende fotograaf voor zijn of haar bijdrage aan de fotografie door middel van een expositie of publicatie in Europa. Kanshebbers worden genomineerd door een groep van meer dan honderd internationale experts op het gebied van fotografie.