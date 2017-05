De serie White Bear toont ijsberen binnen hun kunstmatige woonomgevingen in dierentuinen over de gehele wereld. Sheng-Wen Lo probeert hiermee de dilemma’s over dieren in gevangenschap te tonen. Het project is uitgevoerd op 26 locaties in Europa en China. Het is de vraag of de woonomgevingen bruggen of muren tussen mensen en dieren vormen. White Bear gaat niet over ijsberen — de serie bestudeert de zichtbare symptomen van dierententoonstellingendoor de focus te richten op een specifieke soort.

Sheng-Wen Lo