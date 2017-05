Fillipino’s riskeren gevangenisstraf voor roken in publieke ruimte

Wie in de Filippijnen nog een sigaret in een park, bij een busstation of op de stoep opsteekt, riskeert straks een boete en een gevangenisstraf. De Filippijnse president Rodrigo Duterte, die zelf jaren geleden stopte met roken en drinken, tekende deze week een presidentieel decreet dat roken in de publieke ruimte verbiedt. Wie jonger is dan 18 jaar mag helemaal niet meer roken. Net als bij zijn omstreden drugsoorlog roept Duterte zijn burgers op hem ‘te helpen’ het verbod te handhaven.

Met het decreet lost de 71-jarige Duterte zijn verkiezingsbelofte in om de sigaret uit het publieke leven te bannen. De president deed dat eerder al op kleine schaal, als burgemeester in de stad Davoa. Sinds 2002 is het daar verboden om bijvoorbeeld bij een school een sigaret op te steken. Wie dat toch doet, kan een boete krijgen van zo’n 5.000 pesos (omgerekend 93 euro) of zelfs tot vier maanden de cel in moeten. Die straffen gelden vanaf nu voor heel de Filippijnen, een land waar volgens de Wereld Gezondheidorganisatie in 2015 meer dan een kwart van de ruim 100 miljoen inwoners rookte; bijna 12 procent was toen tussen de 13 en 15 jaar.

Anti-rookbeleid een van de strengste in de regio

Het decreet legt niet alleen het roken op straat aan banden, maar scherpt ook de regels aan voor rookruimtes in gebouwen (niet bij een lift, niet bij een trap en met een apart ventilatiekanaal) en de verkooppunten van sigaretten. Zo mogen er geen pakjes meer worden verkocht binnen een straal van 100 meter van scholen, speelplaatsen en andere plekken waar kinderen komen. Wie dacht dan maar een e-sigaret op te steken, komt bedrogen uit; ook deze vallen onder het verbod. Daarmee is het Filippijnse anti-rookbeleid een van de strengste in de regio.

Paulyn Ubial, de Filippijnse minister van Volksgezondheid, probeerde Duterte al langer zover te krijgen het decreet te ondertekenen. In maart zei de president nog te twijfelen over bepaalde onderdelen, waaronder het niet mogen roken in gebouwen. “Ik ben de weerstand aan het peilen en aan het kijken of ik tot een compromis kan komen, bijvoorbeeld voor rookruimtes binnen”, citeerde ABS-CBN News hem. Ubial pleitte er eerder voor rookruimtes naar parkeerterreinen te verplaatsen.