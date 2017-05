‘Cum laude geslaagd. Straks eindelijk op kamers!’

En? Hoe ging het?

“Appeltje-eitje. Ik beschik al over het internationaal erkende DELF-diploma, omdat ik aanvankelijk in Lausanne wilde gaan studeren. Hoewel het examen wel moeilijker was dan het gemiddelde Frans-examen dat ik had geoefend. Veel klasgenoten vonden het lastig.”

Wat was de moeilijkste examenvraag?

“Bij vraag 27 werd gevraagd: welk tussenkopje past bij welke alinea? Boven vijf alinea’s waren de kopjes weggelaten. Dat was echt heel lastig, want ik vond dat meerdere kopjes bij dezelfde paragraaf pasten. Ik wilde eerst twee keer hetzelfde antwoord geven, zodat er in ieder geval één goed was. Maar dat heb ik uiteindelijk toch maar niet gedaan.”

Sloot het examen goed aan op lesstof?

“Ja, vond ik wel. In de klas hebben we de Leidse methode behandeld, die bereid je goed voor op hoe examens in elkaar zitten, wat er van je gevraagd wordt en welke trucjes kunnen helpen. Dat heeft me zeker geholpen, want de teksten in zo’n examen zijn vaak goed te doen, maar de vragen worden zo moeilijk mogelijk gemaakt. Ze moeten wat, na al die jaren.”

Gebeurde er nog iets opmerkelijks in de examenzaal?

“Een geschiedenisleraar moest surveilleren en die sprak geen woord Frans. Terwijl hij een erratum in het Frans moest voorlezen, want er stond een foutje in het examen. Dat was wel grappig. Iedereen moest hard lachen, dus daarna konden we ontspannen dat examen in.”

Je wil cum laude slagen, gaat dat lukken?

“Ik heb over alle vakken een goed gevoel, dus cum laude moet wel lukken. Ik ben blij dat het erop zit. Ik voelde me lange tijd een soort mol; veel thuis achter de boeken, geen sociale contacten. Het was vooral saai. Straks ga ik werktuigbouwkunde studeren in Delft. Dat betekent ook; op kamers gaan. Ik woon in de Achterhoek dus dat is te ver treinen. Ik heb veel zin om uit huis te gaan, hoeveel ik ook van mijn ouders houd.”

Dit was je laatste examen. Nu feesten?

“Ik ga dit weekend naar ‘s-Gravenzande, waar mijn ouders net een vakantiehuisje hebben gekocht, met een vriend. En verder staan er al heel wat examenfeestjes op de agenda.”