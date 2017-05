Elke dag een andere eigenaar in Sexyland

Een zaal van 250 vierkante meter. Daarin een bar, een paar tafels, een discobal en een interieur dat doet denken aan een grote houten keet. En een jaar lang (het gaat om een tijdelijk experiment) iedere dag een andere eigenaar. Dat is het originele plan achter Sexyland, in een voormalige scheepvaartssociëteit op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord.

De organisatoren kiezen voor elke dag in de week iemand die bijvoorbeeld een foto-expositie, feest, boeklancering of album try-out organiseert in de ruimte. Mensen met uiteenlopende achtergronden en disciplines moeten verschillende kleuren geven aan het ‘clubhuis’.

Het programma is dan ook uitzonderlijk breed. Zo is er een ‘wild pannenkoekenrestaurant’ (pannenkoeken met onkruid), een operafestival, een avond van Greenpeace of een optreden van rapper Faberyayo.

Geen enkele avond mag een herhaling zijn van een vorige – dat is het ambitieuze doel dat de organisatoren zichzelf hebben opgelegd. Het idee komt van het kunstenaarsinitiatief Eddie the Eagle Museum. Dat heeft ook geen vaste collectie, zelfs geen vaste locatie, en werkt met verschillende kunstenaars.

Tammy van Nerum



Wat kan je eigenlijk níét aantreffen in Sexyland? Weinig, zo blijkt. Bij een avond georganiseerd voor het eenjarig bestaan van het feministische online tijdschrift Vileine, worden ‘pussy pendants’ verkocht. Dat zijn kettingen met een hangertje in de vorm van vagina’s, 35 euro per stuk. Kunstenares Denise Rosenboom bakt ze thuis in de oven en beschildert ze bijvoorbeeld goud of roze. Vrouwen kunnen een foto van hun eigen geslacht insturen voor een persoonlijke ketting.

Vileine staat voor meer ‘vrouwelijke energie’. De feministen is de avond gevraagd om ‘more boobs, less bollocks’. Vrouwen dragen doorschijnend kant, netpanty’s, leren pakjes en pauwveren. Een vrouw in elfjeskostuum oogst met een striptease-optreden luid applaus. Oprichter Hadjar Benmiloud benadrukt de opmerkelijke standpunten van Vileine: „We zijn de waakbitches van de maatschappij. We zeggen geen sorry.”

De avond in Sexyland gaat onder meer over scheve verhoudingen. Genodigde spreker Eric Corton – bekend geworden als 3FM-dj – somt ze op. „Dat we bij de glazen plafond-index net boven Tsjechië en onder Ierland staan.” „Dat Thierry Baudet zegt dat vrouwen ‘ja’ bedoelen als ze ‘nee’ zeggen.” Het publiek knikt instemmend.

Avonden in Sexyland hebben naast bijzondere thema’s ook vaak aparte namen, zoals Fifty Shades of Gay of Steven de Peven op Visite. Of Leuk met Henk; dat laatste blijkt te gaan om Henk Kortekaas (52), vrijwilliger bij de Buurtcamping, een reizend project voor meer sociale cohesie in de wijk door samen te kamperen. De sympathieke vrijwilliger Kortekaas werd door de Buurtcamping uitgenodigd om de dag in Sexyland te vullen. „Ik dacht: wat kan ik?”, zegt Kortekaas. „Ik geef tennisles en draag gedichten voor. En ik had ooit een reggaefeest gegeven en nog honderden cd’s liggen.”

Kortekaas heeft de vloer omgebouwd tot een soort tennisbaan, waar hij aan de gasten – zo’n vijfentwintig man – uitlegt hoe je moet serveren. Het programma bestaat verder uit karaoke, verschillende soorten zumbales en een voordracht van door Kortekaas zelfgeschreven gedichten. Familieleden van Kortekaas zijn aanwezig, vrienden, collega’s van de Buurtcamping en een clubje verdwaald ogende jongens. Kortekaas staat achter de draaitafel met een gebreide reggaemuts. Het is gezellig, maar het publiek dompelt zich niet onder in een andere wereld.

Dat ontbreekt ook op de avond Trumpocalypse Now, georganiseerd door curator Maaike Gouwenberg. De avond is er om te rouwen om de verkozen Donald Trump. Er hangen Amerikaanse vlaggetjes en op een projectiescherm wordt een video afgespeeld waar een fictieve Trump en Hillary elkaar te lijf gaan. Er kan een potje gespeeld worden van het Amerikaanse drankspel beerpong. Op het dartbord prijkt het gezicht van een kapot geprikte Trump. De zaal is half gevuld.

Niveauverschil van de avonden in Sexyland (vrijwel elke avond open) is niet gek, waar de ene dagorganisator de ander niet is. Op andere avonden is de zaal juist weer tot de nok toe vol. Omdat het een eenduidige identiteit mist, heeft het grote publiek mogelijk meer moeite Sexyland te vinden.

In ieder geval verzekert Sexyland Amsterdam van oneindig veel mogelijkheden. De wetenschap dat elke avond anders is en de creatieve parels die deze formule soms veroorzaakt, maakt het een welkom experiment.