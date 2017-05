Opgevoed: Mijn dochter eet geen groenten

Vader: „Mijn dochter van vijf weigert groenten en fruit te eten. Als we spaghetti eten, vist ze de paprika, courgette, broccoli en de champignons er gewoon tussen uit, en eet ze alleen de pasta en het gehakt. Fruit wil ze ook niet, met veel pijn en moeite eet ze een paar stukjes appel. Aan het ontbijt kan ze ook heel koppig zijn. Ze moet van ons een boterham appelstroop, want daar zit ijzer in, maar ze weigert die vaak op te eten, en dan wil ze jam of hagelslag. Ze komt er nu mee weg.

„Alleen als ze tv kijkt, eet ze wel eens ongemerkt een bakje tomaatjes leeg, en fruit verstoppen we in haar yoghurt. Maar is dat opvoedkundig correct? Of moeten we de confrontatie aangaan, en zeggen: ‘Je eet maar wat de pot schaft’? Haar geen toetje geven of naar haar kamer sturen als ze haar bord niet leeg eet?”

Naam is bij de redactie bekend. De rubriek Opgevoed is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag naar opgevoed@nrc.nl.

Eetbeleid

Dr Marga Akkerman is klinisch kinder- en jeugdpsycholoog.

Marga Akkerman: „U heeft een duidelijk eetbeleid, en dat is verstandig. Door keuzes te maken tussen wat u gezond eten vindt en wat niet, geeft u het goede voorbeeld van kleins af aan. Punt is: de smaak van jonge kinderen loopt vaak niet parallel aan dat gezonde eetbeleid. Geef uw kind de tijd daarin mee te groeien. Dat gaat gemakkelijker als de sfeer aan tafel ontspannen is. De maaltijd is ook bedoeld om gezellig met elkaar als gezin te verkeren. Dat stimuleert ook de eetlust.

„Hoe zou u het zelf vinden om regelmatig gedwongen te worden iets te eten wat u tegenstaat?

„Haar smaak zal zich in de loop der jaren wel ontwikkelen. Geef haar, binnen de perken, gewoon wat ze lekker vindt. U wordt daar geen slechtere ouder van. Bovendien heeft u al goede trucs om haar op een kindvriendelijke manier gezond te laten eten.”

De pil vergulden

Dr. Bas Levering is hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk.

Bas Levering: „Je moet proberen de confrontatie te vermijden, want dan gaat het alleen nog maar daarover. Dan is het drama voorspelbaar: het eten wordt koud en voor je het weet is alles oneetbaar geworden. In een ontspannen sfeer samen van de maaltijd genieten is al een pedagogisch doel op zich.

„Natuurlijk moeten we onze kinderen gezond leren eten. Het probleem is dat kinderen aan veel smaken moeten wennen. Veel van wat wijzelf nu lekker vinden, vonden we vroeger ook verschrikkelijk. Vooropgesteld dat het kind niet allergisch is voor de groente of fruit in kwestie, is er weinig op tegen om te zeggen: ‘Je moet dit wél eten, want het is goed voor je, maar we zullen het lekker voor je inpakken.’ En dan kun je de groenten pureren, of fruit in de yoghurt doen. De pil vergulden kan uw dochter over de streep trekken. Het kind overhalen om per maaltijd één hapje te nemen van wat ze zegt niet te lusten, helpt soms ook om de tegenzin te laten verdwijnen.

„Opvoedkundig correct? Je kunt kinderen ook één ding laten kiezen dat ze nooit hoeven te eten op voorwaarde dat ze verder proberen alles te eten. Dat is natuurlijk manipulatief, maar daar heb ik in dit geval geen moeite mee.”